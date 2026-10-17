17 de outubro de 2026
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OPINIÃO

Colocar o Brasil nos trilhos

Por Humberto Schuwartz Soares |
| Tempo de leitura: < 1 min
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No Brasil da impunidade, da corrupção, dos penduricalhos, da insegurança jurídica e da economia fragilizada em parte, nós, eleitores, somos os culpados. Fomos nós que elegemos os senadores que não exercem plenamente a sua função constitucional. Compete ao presidente do Senado exigir e se preciso punir e desfazer os constantes desrespeitos à Carta Magna.

Como isso não está acontecendo, o Brasil está bagunçado e à deriva, desobedecendo a Constituição pelo próprio guardião, que tem o dever, a obrigação de exigir respeito.

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