No Brasil da impunidade, da corrupção, dos penduricalhos, da insegurança jurídica e da economia fragilizada em parte, nós, eleitores, somos os culpados. Fomos nós que elegemos os senadores que não exercem plenamente a sua função constitucional. Compete ao presidente do Senado exigir e se preciso punir e desfazer os constantes desrespeitos à Carta Magna.

Como isso não está acontecendo, o Brasil está bagunçado e à deriva, desobedecendo a Constituição pelo próprio guardião, que tem o dever, a obrigação de exigir respeito.