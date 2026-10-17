A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe mudanças importantes para a previdência dos servidores públicos. Para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sua relevância também está no incentivo à revisão dos planos de benefícios e de custeio, com atenção à sustentabilidade e à proteção dos segurados ao longo do tempo.

O equilíbrio financeiro e atuarial já era uma exigência constitucional antes da reforma. A Emenda detalhou sua comprovação, considerando receitas estimadas, despesas projetadas, ativos e obrigações. Ter recursos em caixa hoje, portanto, não significa possuir condições de honrar todos os compromissos futuros. Aposentadorias e pensões podem gerar pagamentos por décadas.

Essa perspectiva orientou meu trabalho "Os efeitos da EC 103/2019 e suas regras de transição no equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS", apresentado em 2024 na Especialização em Contabilidade e Finanças Públicas Municipais da Universidade de Brasília (UnB). A pesquisa examinou um estudo de impacto atuarial do RPPS de Canoinhas/SC, com dados posicionados em 31 de dezembro de 2023.