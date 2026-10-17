Líder nas Pesquisas na véspera da eleição de 1985, Fernando Henrique se achou tão favorito que aceitou posar para os fotógrafos da Revista Veja sentando antecipadamente na cadeira do então prefeito cessante Mário Covas. Mas contrariando as pesquisas da época, Jânio Quadros venceu. Ao assumir, ele convocou os jornalistas, sacou uma lata de inseticida e espirrou o produto sobre o móvel. E disse: "Por favor, tirem uma foto. Estou desinfetando esta cadeira porque nádegas indevidas a sentaram antes do tempo". Este episódio se transformou em um dos maiores símbolos de salto alto e virada eleitoral no Brasil.

Citamos este exemplo porque parece que Flávio Bolsonaro acha que já ganhou a eleição e sua equipe já discute nomes para um possível novo governo. Embalados pela primeira Pesquisa Datafolha do 2º Turno que nos votos válidos deu 52% para Flávio e 48% para Lula.

Mas há de se lembrar que a primeira Pesquisa Datafolha do 2º Turno em 2014 deu Aécio 54% e Dilma 46%. E sabemos muito quem levou a eleição. A eleição está em aberto e quem errar menos e mobilizar mais ganhará o pleito. E, agora, os debates entre os dois candidatos são essenciais.