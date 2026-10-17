O Evangelho deste 29º Domingo do Tempo Comum (Mt 22,15-21) nos apresenta uma armadilha preparada pelos fariseus para tentar comprometer Jesus. Eles lhe perguntam se é lícito ou não pagar o imposto a César. A pergunta parecia simples, mas escondia uma intenção maldosa: se Jesus dissesse que sim, poderiam acusá-lo de estar ao lado do Império Romano e contra o povo; se dissesse que não, poderiam denunciá-lo às autoridades romanas como alguém contrário ao poder estabelecido.

Jesus, porém, conhece o coração humano e não se deixa enganar. Depois de pedir que lhe mostrassem a moeda do imposto, pergunta de quem são a figura e a inscrição nela gravadas. Ao responderem que pertencem a César, Jesus declara: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus". (Mt 22,21).

Essa resposta vai muito além de uma questão tributária. Jesus nos ensina que a fé não nos dispensa de nossas responsabilidades como cidadãos. Vivemos em sociedade e, por isso, devemos respeitar as leis justas, cumprir nossos deveres e contribuir para o bem comum. Ser cristão não significa fugir das obrigações deste mundo, mas vivê-las com honestidade, consciência e espírito de serviço.