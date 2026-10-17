O Evangelho deste 29º Domingo do Tempo Comum (Mt 22,15-21) nos apresenta uma armadilha preparada pelos fariseus para tentar comprometer Jesus. Eles lhe perguntam se é lícito ou não pagar o imposto a César. A pergunta parecia simples, mas escondia uma intenção maldosa: se Jesus dissesse que sim, poderiam acusá-lo de estar ao lado do Império Romano e contra o povo; se dissesse que não, poderiam denunciá-lo às autoridades romanas como alguém contrário ao poder estabelecido.
Jesus, porém, conhece o coração humano e não se deixa enganar. Depois de pedir que lhe mostrassem a moeda do imposto, pergunta de quem são a figura e a inscrição nela gravadas. Ao responderem que pertencem a César, Jesus declara: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus". (Mt 22,21).
Essa resposta vai muito além de uma questão tributária. Jesus nos ensina que a fé não nos dispensa de nossas responsabilidades como cidadãos. Vivemos em sociedade e, por isso, devemos respeitar as leis justas, cumprir nossos deveres e contribuir para o bem comum. Ser cristão não significa fugir das obrigações deste mundo, mas vivê-las com honestidade, consciência e espírito de serviço.
Entretanto, há uma verdade fundamental que não podemos esquecer: Deus deve estar sempre em primeiro lugar. As autoridades humanas têm suas responsabilidades e competências, mas nenhum poder deste mundo é absoluto. Nenhuma lei, ordem ou interesse pode ocupar o lugar de Deus ou justificar aquilo que contraria sua vontade. Quando as exigências humanas entram em conflito com a consciência iluminada pela fé, a fidelidade ao Senhor deve orientar nossas escolhas.
A Primeira Leitura (Is 45,1.4-6) nos ajuda a compreender essa soberania divina. Por meio do profeta Isaías, Deus fala de Ciro, rei da Pérsia, que seria instrumento de seus desígnios, mesmo sem o reconhecer plenamente. O Senhor declara: "Eu sou o Senhor, não existe outro". (Is 45,5). Essa afirmação nos recorda que Deus continua conduzindo a história e que nenhum governante, sistema ou poder humano está acima dele.
Colocar Deus em primeiro lugar significa permitir que sua Palavra ilumine nossas decisões, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossa participação na vida pública. Significa não vender os valores do Evangelho por conveniência, não trocar a verdade por vantagens pessoais e não permitir que interesses políticos, econômicos ou particulares se tornem nossos senhores.
Portanto, irmãos e irmãs, cumprir nossos deveres terrenos é importante, mas jamais podemos esquecer nossa vocação maior: pertencer a Deus e testemunhar seu amor no mundo. Que nenhuma preocupação, autoridade ou ambição ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor.
Peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que interceda por nós, nos ensine a escutar a Palavra de Deus e nos ajude a permanecer fiéis ao seu Filho em todas as circunstâncias. Que, sob sua proteção materna, tenhamos coragem para fazer a vontade do Senhor e sabedoria para dar a cada um o que lhe é devido, sem jamais deixar de dar a Deus o primeiro lugar em nossa vida. Amém.