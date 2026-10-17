As medidas populistas anunciadas por ambos os candidatos à Presidência somente demostram a fragilidade da nossa democracia. Somadas, vão custar centenas de bilhões de reais, sem que ao menos se aponte as fontes de financiamento. No conceito clássico da Ciência Política, o estadista é aquele que lidera com sabedoria, visão de longo prazo e foco nos interesses coletivos da nação, acima de interesses partidários ou eleitorais imediatos.

Com tantos pacotes de bondades e promessas ouvidas na campanha do segundo turno, ficaremos longe de eleger um presidente dos sonhos. Lula anuncia uma série de benefícios para os 17,6 milhões de microempreendedores, como o perdão de dívidas tributárias e transferências anuais, via pix, de 5 mil reais por CNPJ, sabe-se lá com quais critérios. Vai depender do Congresso, mas a iniciativa do governo sempre encontra respaldo com a liberação de emendas orçamentárias, o que torna o populismo ainda mais caro. Trouxa eu que sempre paguei direitinho. O futuro governo, se Lula ganhar, vai comprar as dívidas dos pendurados em bancos e outras instituições de crédito, com deságio de mais de 90%. O devedor paga só o resquício, a longo prazo e juro módico. Negócio de avô para neto.

O programa Pé-de-Meia, para estancar a evasão no ensino médio já existe, mas o candidato Lula lança outro, para universitários, de R$9.500,00 por ano. Vai custar R$4,6 bilhões. Tivemos isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000,00, combustíveis subvencionados, crédito agrícola e industrial e subsídios para gás e luz. Dois milhões de moradias no Minha Casa, Minha Vida serão contratadas ainda neste governo, isenção das taxas das blusinhas está incrementada e o Bolsa Família está com reajuste de 15% no orçamento do ano que vem. Veículos serão financiados para motoristas de aplicativos, taxistas e entregadores. O Desenrola Brasil, aquele que socorre os endividados, vai para a sua terceira versão.