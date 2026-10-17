Você é do tipo que ama hidratar os cabelos, usa óleos e finalizadores para garantir hidratação? Ótimo! Mas vou fazer um alerta: é preciso prestar muita atenção ao couro cabeludo também.
Na verdade, tudo começa no couro cabeludo. Para os fios crescerem fortes, ele precisa estar saudável. Para não acumular oleosidade, a lavagem deve ser correta. Se anda faltando vitaminas, o couro cabeludo é um ótimo ponto de partida. Pense no seu couro cabeludo como um terreno: quanto mais fértil, mais saudável o cabelo nasce e cresce.
Então, entenda quais são os cuidados que fazem a diferença.
1. Lavagem certa
A temperatura ideal da água para lavar os fios e o couro cabeludo é de fria a morna, porque a água muito quente aumenta o ressecamento e a irritação da pele. Durante a lavagem, faça uma massagem suave com as pontas dos dedos, sem usar as unhas, para não causar pequenas lesões ou inflamações. Além disso, enxágue muito bem e não deixe resíduos de shampoo, condicionador ou outros produtos no couro cabeludo
Ponto de atenção: quando esses cuidados são ignorados, o excesso de calor, o atrito das unhas e o acúmulo de resíduos podem favorecer irritação, ressecamento, coceira e descamação.
2. Oleosidade excessiva
A oleosidade faz parte da proteção natural do couro cabeludo, mas, quando está em excesso, permite o acúmulo de resíduos, descamação, coceira e alterações como a dermatite seborreica. Para controlá-la, mantenha uma rotina de lavagem adequada ao seu tipo de couro cabeludo, com produtos apropriados.
Ponto de atenção: nada de tentar "compensar" a oleosidade com lavagens agressivas, excesso de produtos ou mais frequentes. Se a oleosidade for persistente ou vier acompanhada de coceira, vermelhidão ou descamação, agende com seu dermatologista para identificar a causa e indicar o tratamento adequado.
3. Cabelo molhado ao dormir
Dormir com o cabelo molhado não é uma boa ideia porque o couro cabeludo permanece úmido por várias horas, sobretudo por conta do contato com o travesseiro. Esse ambiente vai favorecer a proliferação de microrganismos e contribuir para irritações e alterações no couro cabeludo. Além disso, o fio fica mais frágil quando está molhado e o atrito com o travesseiro tende a aumentar a quebra.
A dica é se programar para lavar o cabelo com tempo suficiente para que o couro cabeludo esteja seco antes de dormir.
4. Faz sentido usar produtos específicos para o couro?
Em geral, não é necessário usar uma grande quantidade de produtos específicos para o couro cabeludo como parte de uma rotina comum.
Produtos medicamentosos ou tratamentos direcionados são necessários apenas com prescrição de seu médico, como no caso de oleosidade excessiva, dermatite, descamação ou queda de cabelo. O couro cabeludo também é pele, então, aplicar produtos sem necessidade ou em excesso tende a irritar e desequilibrar a região.
5. Consultas frequentes, sim!
Assim como a pele, o couro cabeludo pede acompanhamento e check-ups com um dermatologista, principalmente quando aparecem sinais como queda de fios, oleosidade excessiva, coceira ou descamação.
É seu médico que vai avaliar a saúde do couro cabeludo, investigar as causas da queda e indicar tratamentos ou procedimentos quando necessário. Entre as opções que podem ser consideradas estão:
Intradermoterapia: o médico aplica substâncias por meio de injeções superficiais na pele da região, sobretudo vitaminas que podem estimular o crescimento e fortalecimento.
Microagulhamento da região: utiliza pequenas agulhas para promover estímulos controlados na pele e pode ser associado a tratamentos para queda de cabelo.
Laser de baixa intensidade (LLLT): com luz de baixa intensidade, serve para complementar em alguns casos de queda capilar.
PRP (plasma rico em plaquetas): feito a partir de componentes do próprio sangue do paciente, que são preparados e aplicados no couro cabeludo, sendo estudado e utilizado como opção complementar em determinados tipos de alopecia.
Em casos de perda de cabelo associada à calvície, existe o transplante capilar como solução que vem se popularizando. Por isso, converse com seu médico, caso seja seu caso. Do mais, é seguir esses cuidados que passei.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027