Você é do tipo que ama hidratar os cabelos, usa óleos e finalizadores para garantir hidratação? Ótimo! Mas vou fazer um alerta: é preciso prestar muita atenção ao couro cabeludo também.

Na verdade, tudo começa no couro cabeludo. Para os fios crescerem fortes, ele precisa estar saudável. Para não acumular oleosidade, a lavagem deve ser correta. Se anda faltando vitaminas, o couro cabeludo é um ótimo ponto de partida. Pense no seu couro cabeludo como um terreno: quanto mais fértil, mais saudável o cabelo nasce e cresce.

Então, entenda quais são os cuidados que fazem a diferença.