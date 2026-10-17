Você já percebeu quantas pequenas decisões a nossa casa nos pede todos os dias?

Onde guardar? Onde está? O que precisa ser reposto? O que vestir? Onde colocar aquilo que acabou de chegar? O que fazer primeiro? Parece pouco, mas, somadas, essas escolhas ocupam uma parcela preciosa da nossa atenção.

É justamente aí que a organização deixa de ser apenas uma questão estética e passa a ser uma ferramenta para simplificar a vida.