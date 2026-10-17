O mercado financeiro elevou de 5,01% para 5,22% a projeção do IPCA para 2026, segundo o último Boletim Focus. Foi a quarta semana consecutiva de alta na estimativa. A previsão supera o teto de 4,5% estabelecido para a meta de inflação. O movimento reflete a preocupação com a persistência das pressões sobre os preços. Para o consumidor, inflação maior significa perda de poder de compra. Para o Banco Central, o cenário torna mais difícil flexibilizar a política monetária.
PIB deve crescer 1,85% em 2026
O mercado financeiro manteve em 1,85% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro em 2026, segundo o Boletim Focus. A projeção indica expansão moderada da atividade econômica. O resultado dependerá do comportamento do consumo das famílias, dos investimentos e das condições de crédito. Juros elevados podem limitar decisões de compra e projetos empresariais. Por outro lado, emprego e renda ajudam a sustentar a demanda. O desafio é transformar o crescimento em ganhos de produtividade e renda de forma duradoura.
Selic: mercado espera novos cortes
O Boletim Focus passou a indicar uma Selic de 13,25% ao ano no encerramento de 2026, ante previsão anterior de 13,50%. A estimativa pressupõe dois cortes de 0,25 ponto percentual nas reuniões do Copom de novembro e dezembro. Entretanto, a expectativa não representa uma decisão do Banco Central. A inflação projetada em 5,22% exige cautela na condução dos juros. Para famílias e empresas, uma eventual redução pode aliviar o custo do crédito. O ritmo dependerá dos próximos indicadores e das expectativas inflacionárias.
Serviços recuam em agosto
O volume de serviços no Brasil caiu 0,1% em agosto, na comparação com julho, informou o IBGE. Em relação a agosto de 2025, houve crescimento de 0,6%, o 29º resultado positivo consecutivo nessa comparação. O setor permanece 19,9% acima do nível pré-pandemia, embora esteja próximo do pico histórico. Serviços de informação e comunicação avançaram 4,3% em um ano. Já transportes e serviços profissionais registraram retração mensal. Os números revelam um setor ainda robusto, mas com sinais de perda de fôlego.
Serviços às famílias mostram reação
Dentro da Pesquisa Mensal de Serviços, o segmento prestado às famílias cresceu 2,1% em agosto, frente a julho. Foi o segundo avanço mensal consecutivo, acumulando alta de 2,9% no período. Restaurantes e serviços de bufê contribuíram para o resultado. O dado é relevante porque ajuda a acompanhar os gastos cotidianos dos consumidores. Ainda assim, o desempenho positivo de um segmento não significa recuperação generalizada da economia. O comportamento da renda, do emprego e do crédito será decisivo para sustentar a demanda nos próximos meses.
Turismo cresce e movimenta serviços
O volume de atividades turísticas avançou 2,5% em agosto, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Foi o segundo mês consecutivo de crescimento, com ganho acumulado de 5,5% no período. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro contribuíram para o desempenho positivo. O indicador ajuda a avaliar a movimentação de setores como hospedagem, alimentação e transporte de passageiros. A expansão favorece negócios ligados ao turismo, mas precisa ser analisada junto aos custos e à renda disponível. A continuidade dessa recuperação dependerá da demanda dos consumidores.
Varejo enfrenta pressão sobre as vendas
O Índice Cielo do Varejo Ampliado apontou queda real de 3,9% nas vendas de setembro, em comparação com o mesmo mês de 2025. Segundo a empresa, foi o pior resultado para setembro desde 2020. Serviços e bens duráveis e semiduráveis apresentaram as maiores retrações. O indicador privado sugere dificuldades para o consumo, em um ambiente de crédito caro e orçamento pressionado. É importante não confundi-lo com a pesquisa oficial do IBGE, que utiliza metodologia própria. Os números reforçam a necessidade de acompanhar a evolução das vendas e da confiança dos consumidores.
Mude já, mude para melhor!
Quem pensa no futuro do país não pode deixar se contaminar por decisões econômicas oportunistas. Como disse o Economista Liberal Milton Friedman "não há almoço de graça". Se há gasto público sem critério, alguém paga a conta e quem paga somos nós, pagadores de impostos. Pense nisso. Mude já, mude para melhor!