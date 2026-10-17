O mercado financeiro elevou de 5,01% para 5,22% a projeção do IPCA para 2026, segundo o último Boletim Focus. Foi a quarta semana consecutiva de alta na estimativa. A previsão supera o teto de 4,5% estabelecido para a meta de inflação. O movimento reflete a preocupação com a persistência das pressões sobre os preços. Para o consumidor, inflação maior significa perda de poder de compra. Para o Banco Central, o cenário torna mais difícil flexibilizar a política monetária.

PIB deve crescer 1,85% em 2026

O mercado financeiro manteve em 1,85% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro em 2026, segundo o Boletim Focus. A projeção indica expansão moderada da atividade econômica. O resultado dependerá do comportamento do consumo das famílias, dos investimentos e das condições de crédito. Juros elevados podem limitar decisões de compra e projetos empresariais. Por outro lado, emprego e renda ajudam a sustentar a demanda. O desafio é transformar o crescimento em ganhos de produtividade e renda de forma duradoura.