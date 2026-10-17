Uma das músicas mais impactantes que já ouvi foi “A Lista” de Oswaldo Montenegro. Na primeira vez que escutei, confesso que chorei. Aproveito e lanço um desafio. Depois de escutar a música, faça uma lista das 10 melhores descobertas científicas e tecnológicas quanto a mudança de qualidade vida. Depois, faça outra lista com as 10 melhores ideias políticas que fizeram a humanidade avançar.
Seguem algumas ideias das descobertas científicas. Dois séculos atrás não havia anestesia. E nem remédios para a dor. Sem contar que não se tinha antibióticos.
Para não ficar apenas no mundo da medicina, lembremos do celular, da internet e do computador e lá se foi a máquina de escrever e o fax. Se colocar a descoberta da energia elétrica ninguém vai questionar, assim como se incluir os carros. E como seriam os banheiros sem papel higiênico e vasos sanitários. Sem contar os aviões, elevadores, fio dental, dentifrício e escova. Não podemos deixar de lado a descoberta da roda e dinamite.
REALIZACÕES POLÍTICAS
Talvez estejas encabulado agora com a lista das realizações políticas. As relações humanas nas cidades ou “polis” receberam o nome de “política”. Estas relações serviram para estabelecer consensos na organização da vida em comum, pois a barbárie não poderia imperar pela falta de ética, mentira, enganações e mortes em massa.
A falta de cultura e de conhecimento da história da humanidade faz com que muitas pessoas não saibam ou ignorem as realizações e decisões politicas que mudaram nossa forma de viver, melhoraram a vida. Isto faz as pessoas tomarem posições imediatas e achar que fazer politica é igual torcer para um time de futebol.
E olhe que uma decisão política influencia todas as gerações depois de você. Não é só a ciência que faz a humanidade avançar, a política também melhora a vida das pessoas, especialmente, se usar a ciência e tecnologia para fundamentar suas decisões, haverá progresso para todos.
Olhem só esta lista de realizações políticas: 1) Democracia pela Grécia, 2) Revolução francesa com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 3) Combate ao racismo com a paz de Nelson Mandela, 4) Democratização do Brasil por Ulisses Guimaraes com a constituição de 1988, 5) Revolução dos cravos em Portugal, 6)
Criação do SUS como um exemplo para o mundo, 7) Independência da Índia com Gandhi, 8) Globalização que deu a oportunidade à China se desenvolver, 9)
Criação da USP e da Fapesp que fizeram São Paulo se transformar no que é hoje, 10) A formação do Canadá e 11) A revolução industrial na Inglaterra.
TRÊS REFLEXÕES FINAIS
1. Na ciência se patenteia para garantir o aproveitamento das ideias e premiar a criatividade. As ideias políticas deveriam ser patenteadas ou será que não se conseguiria por falta de ineditismo?
2. Seria por isto que a tendência dos políticos é acabarem com a universidade e a ciência? Talvez os políticos ruins não tenham ideias boas para patentear e preferem detratar a ciência e a universidade para que as comparações não sejam feitas e todos fiquemos ignorantes e rasos no pensamento. A ciência tem como lema a busca da verdade!
3. Política é coisa boa e necessária quando exercida com serenidade e visando o bem comum. Temos muitas realizações políticas a nos orgulhar. Quando uma pessoa combate e fala mal da politica, é porque está faltando cultura e história nesta forma de pensar. Serenos, tenhamos paciência e reflitamos para assumir a responsabilidade das decisões com as próximas gerações.
4. E como seriam as suas listas?