Uma das músicas mais impactantes que já ouvi foi “A Lista” de Oswaldo Montenegro. Na primeira vez que escutei, confesso que chorei. Aproveito e lanço um desafio. Depois de escutar a música, faça uma lista das 10 melhores descobertas científicas e tecnológicas quanto a mudança de qualidade vida. Depois, faça outra lista com as 10 melhores ideias políticas que fizeram a humanidade avançar.

Seguem algumas ideias das descobertas científicas. Dois séculos atrás não havia anestesia. E nem remédios para a dor. Sem contar que não se tinha antibióticos.

Para não ficar apenas no mundo da medicina, lembremos do celular, da internet e do computador e lá se foi a máquina de escrever e o fax. Se colocar a descoberta da energia elétrica ninguém vai questionar, assim como se incluir os carros. E como seriam os banheiros sem papel higiênico e vasos sanitários. Sem contar os aviões, elevadores, fio dental, dentifrício e escova. Não podemos deixar de lado a descoberta da roda e dinamite.