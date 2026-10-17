18 de outubro de 2026
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COLUNISTA

'A Lista' na ciência e na política

Por Alberto Consolaro | Professor titular da USP e colunista de Ciências do JC
| Tempo de leitura: 3 min
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'A Lista' foi composta e cantada primeiramente por Oswaldo Montenegro, um carioca genial
'A Lista' foi composta e cantada primeiramente por Oswaldo Montenegro, um carioca genial

Uma das músicas mais impactantes que já ouvi foi “A Lista” de Oswaldo Montenegro. Na primeira vez que escutei, confesso que chorei. Aproveito e lanço um desafio. Depois de escutar a música, faça uma lista das 10 melhores descobertas científicas e tecnológicas quanto a mudança de qualidade vida. Depois, faça outra lista com as 10 melhores ideias políticas que fizeram a humanidade avançar.

Seguem algumas ideias das descobertas científicas. Dois séculos atrás não havia anestesia. E nem remédios para a dor. Sem contar que não se tinha antibióticos.

Para não ficar apenas no mundo da medicina, lembremos do celular, da internet e do computador e lá se foi a máquina de escrever e o fax. Se colocar a descoberta da energia elétrica ninguém vai questionar, assim como se incluir os carros. E como seriam os banheiros sem papel higiênico e vasos sanitários. Sem contar os aviões, elevadores, fio dental, dentifrício e escova. Não podemos deixar de lado a descoberta da roda e dinamite.

REALIZACÕES POLÍTICAS

Talvez estejas encabulado agora com a lista das realizações políticas. As relações humanas nas cidades ou “polis” receberam o nome de “política”. Estas relações serviram para estabelecer consensos na organização da vida em comum, pois a barbárie não poderia imperar pela falta de ética, mentira, enganações e mortes em massa.

A falta de cultura e de conhecimento da história da humanidade faz com que muitas pessoas não saibam ou ignorem as realizações e decisões politicas que mudaram nossa forma de viver, melhoraram a vida. Isto faz as pessoas tomarem posições imediatas e achar que fazer politica é igual torcer para um time de futebol.

E olhe que uma decisão política influencia todas as gerações depois de você. Não é só a ciência que faz a humanidade avançar, a política também melhora a vida das pessoas, especialmente, se usar a ciência e tecnologia para fundamentar suas decisões, haverá progresso para todos.

Olhem só esta lista de realizações políticas: 1) Democracia pela Grécia, 2) Revolução francesa com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 3) Combate ao racismo com a paz de Nelson Mandela, 4) Democratização do Brasil por Ulisses Guimaraes com a constituição de 1988, 5) Revolução dos cravos em Portugal, 6)

Criação do SUS como um exemplo para o mundo, 7) Independência da Índia com Gandhi, 8) Globalização que deu a oportunidade à China se desenvolver, 9)

Criação da USP e da Fapesp que fizeram São Paulo se transformar no que é hoje, 10) A formação do Canadá e 11) A revolução industrial na Inglaterra.

TRÊS REFLEXÕES FINAIS

1.    Na ciência se patenteia para garantir o aproveitamento das ideias e premiar a criatividade. As ideias políticas deveriam ser patenteadas ou será que não se conseguiria por falta de ineditismo?

2.    Seria por isto que a tendência dos políticos é acabarem com a universidade e a ciência? Talvez os políticos ruins não tenham ideias boas para patentear e preferem detratar a ciência e a universidade para que as comparações não sejam feitas e todos fiquemos ignorantes e rasos no pensamento. A ciência tem como lema a busca da verdade!

3.    Política é coisa boa e necessária quando exercida com serenidade e visando o bem comum. Temos muitas realizações políticas a nos orgulhar. Quando uma pessoa combate e fala mal da politica, é porque está faltando cultura e história nesta forma de pensar. Serenos, tenhamos paciência e reflitamos para assumir a responsabilidade das decisões com as próximas gerações.

4.    E como seriam as suas listas?

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