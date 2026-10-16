16 de outubro de 2026
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LO STEELE EM BAURU

UMA NOITE DE BLUES INTERNACIONAL NO ALAMEDA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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LO STEELE
LO STEELE

O Blues no Alameda está de volta!
No dia 16/10, o Circuito Internacional de Blues retorna a Bauru em mais uma realização da parceria Villa Blues e Alameda Rodoserv Cente

A atração principal será Lo Steele (EUA) & Prado Brothers: o talento e a presença de palco de uma grande artista norte-americana encontram a experiência e a sonoridade de uma das bandas brasileiras mais respeitadas no blues internacional. 🇺🇸🤘

E para abrir essa noite especial, teremos a incrível Malu Rajer! 🎤

Prepare-se para uma experiência completa, com música de alto nível, gastronomia e bebidas disponíveis na operação do Alameda.
Gastronomia e bebidas não inclusas no ingresso.

⚠️ Ingressos vendidos exclusivamente por mesas fechadas para 2 pessoas.
🎟️ 1º lote — R$150
🎟️ 2º lote — R$180
🎟️ Na hora — R$200

📅 16 de outubro
📍 Alameda Rodoserv Center — Bauru/SP

ingressos.villablues.com.br

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