O Blues no Alameda está de volta!

No dia 16/10, o Circuito Internacional de Blues retorna a Bauru em mais uma realização da parceria Villa Blues e Alameda Rodoserv Cente

A atração principal será Lo Steele (EUA) & Prado Brothers: o talento e a presença de palco de uma grande artista norte-americana encontram a experiência e a sonoridade de uma das bandas brasileiras mais respeitadas no blues internacional. 🇺🇸🤘

E para abrir essa noite especial, teremos a incrível Malu Rajer! 🎤