O Blues no Alameda está de volta!
No dia 16/10, o Circuito Internacional de Blues retorna a Bauru em mais uma realização da parceria Villa Blues e Alameda Rodoserv Cente
A atração principal será Lo Steele (EUA) & Prado Brothers: o talento e a presença de palco de uma grande artista norte-americana encontram a experiência e a sonoridade de uma das bandas brasileiras mais respeitadas no blues internacional. 🇺🇸🤘
E para abrir essa noite especial, teremos a incrível Malu Rajer! 🎤
Prepare-se para uma experiência completa, com música de alto nível, gastronomia e bebidas disponíveis na operação do Alameda.
Gastronomia e bebidas não inclusas no ingresso.
⚠️ Ingressos vendidos exclusivamente por mesas fechadas para 2 pessoas.
🎟️ 1º lote — R$150
🎟️ 2º lote — R$180
🎟️ Na hora — R$200
📅 16 de outubro
📍 Alameda Rodoserv Center — Bauru/SP
ingressos.villablues.com.br