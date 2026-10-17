Neste sábado (17), das 9h às 13h, a Pet Camp realiza um evento de adoção de cães filhotes na avenida Duque de Caxias, 21-21, em Bauru. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). Os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose da vacina e foram vermifugados. Além disso, a Semab disponibilizará a castração gratuita aos novos tutores, quando os cães atingirem a idade adequada para o procedimento.

Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. A adoção de um animal é um ato de amor que também exige responsabilidade e compromisso com seu bem-estar. Vale lembrar que o abandono e os maus-tratos contra animais são crimes, sujeitos a penas de reclusão e multa.