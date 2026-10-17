17 de outubro de 2026
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CAUSA ANIMAL

Evento de adoção de cães filhotes ocorre neste sábado em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem Ilustrativa
Os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose da vacina e foram vermifugados
Os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose da vacina e foram vermifugados

Neste sábado (17), das 9h às 13h, a Pet Camp realiza um evento de adoção de cães filhotes na avenida Duque de Caxias, 21-21, em Bauru. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). Os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose da vacina e foram vermifugados. Além disso, a Semab disponibilizará a castração gratuita aos novos tutores, quando os cães atingirem a idade adequada para o procedimento.

Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. A adoção de um animal é um ato de amor que também exige responsabilidade e compromisso com seu bem-estar. Vale lembrar que o abandono e os maus-tratos contra animais são crimes, sujeitos a penas de reclusão e multa.

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