A empresária Sandra Regina Freitas Farias e Silva, conhecida como Sandra Farias, foi eleita nesta quarta-feira (14) presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) para o biênio 2027–2028. A eleição aconteceu na sede da instituição, na Rua Bandeirantes, no Centro de Bauru, e definiu também os integrantes da nova Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e a renovação de um terço do Conselho Deliberativo.

A posse da nova diretoria acontecerá em 2027. Até lá, Paulo Roberto Martinello Júnior permanece na presidência da Acib, conduzindo normalmente as atividades e os compromissos da atual gestão.

Fundada em 1931, a Acib completa 95 anos de história em 2026, consolidando sua atuação na representação do comércio, da indústria e do setor de serviços, além de sua participação em iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico de Bauru.