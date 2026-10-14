A empresária Sandra Regina Freitas Farias e Silva, conhecida como Sandra Farias, foi eleita nesta quarta-feira (14) presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) para o biênio 2027–2028. A eleição aconteceu na sede da instituição, na Rua Bandeirantes, no Centro de Bauru, e definiu também os integrantes da nova Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e a renovação de um terço do Conselho Deliberativo.
A posse da nova diretoria acontecerá em 2027. Até lá, Paulo Roberto Martinello Júnior permanece na presidência da Acib, conduzindo normalmente as atividades e os compromissos da atual gestão.
Fundada em 1931, a Acib completa 95 anos de história em 2026, consolidando sua atuação na representação do comércio, da indústria e do setor de serviços, além de sua participação em iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico de Bauru.
Experiência empresarial e acadêmica
Empresária, arquiteta e designer de mobiliário, Sandra Farias possui mais de 25 anos de experiência no setor mobiliário. É mestre pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), instituição na qual também atuou como docente, reunindo conhecimento acadêmico, experiência empresarial e participação em iniciativas ligadas ao desenvolvimento local.
Sua trajetória inclui ainda atuação em conselhos municipais e envolvimento com questões de interesse da comunidade. Atualmente vice-presidente da Acib, Sandra acompanha de perto as atividades da associação e participa das ações desenvolvidas pela atual diretoria.
Para a presidente eleita, assumir a entidade representa a oportunidade de contribuir com uma instituição que faz parte da história econômica e empresarial de Bauru.
“Recebo com muita responsabilidade e gratidão a confiança dos associados da ACIB. Nossa entidade tem uma história de 95 anos construída por pessoas que dedicaram tempo, conhecimento e trabalho ao fortalecimento do setor produtivo de Bauru. Fazer parte dessa trajetória é motivo de orgulho. Quero reconhecer o trabalho do presidente Paulo Martinello Júnior e de toda a atual diretoria. Nosso compromisso será dar continuidade a essa história, valorizando o diálogo, a participação dos associados e a representatividade da Acib junto à comunidade empresarial”, destaca Sandra Farias.
Continuidade institucional
O atual presidente da Acib, Paulo Roberto Martinello Júnior, permanecerá à frente da instituição até a posse da nova diretoria, prevista para 2027. Para Martinello, o processo eleitoral reafirma a tradição democrática da associação e a importância da participação dos empresários na condução de seus destinos.
“A eleição de Sandra Farias representa mais um capítulo importante na história da Acib. Sandra já integra nossa diretoria, conhece a entidade e tem uma trajetória profissional marcada pelo empreendedorismo e pela participação em questões relevantes para Bauru. Tenho certeza de que sua experiência contribuirá para o trabalho da associação. Até a posse da nova diretoria, seguiremos conduzindo normalmente nossas atividades, com o mesmo compromisso e dedicação aos associados. A Acib é uma instituição que está acima de nomes e gestões, e sua força está justamente na união das pessoas que trabalham pelo desenvolvimento da nossa cidade”, afirma Paulo Martinello Júnior.
Na composição da nova diretoria, Martinello também participará da gestão 2027–2028, ocupando o cargo de segundo tesoureiro.
Nova Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva eleita para o biênio 2027–2028 terá Marcela Soares Carneiro da Cunha como primeira vice-presidente e Rogério Lopes como segundo vice-presidente.
A tesouraria será composta por Rui Rocha Júnior, primeiro tesoureiro, e Paulo Roberto Martinello Júnior, segundo tesoureiro. A secretaria terá Patrícia Aparecida Rossi como primeira secretária e Lair Francisco Gusma Assis como segundo secretário.
Jurandir Posca ocupará a Diretoria de Expansão do Distrito Industrial. A Diretoria de Serviços e Expansão será integrada por Alfredo Garcia Neto, Anita Alice Antonio Lucio, Fábio Souza Carvalho, João Marcos Villela Peres, Lucas Augusto Machado, Maria Geralda Ferreira Pavani, Mariana Barbosa Petelinkar, Murillo Bueno de Araujo, Paulo José Graça Lima Aiello e Wagner Xavier de Moraes.
Conselhos Fiscal e Deliberativo
O Conselho Fiscal, para a gestão 2027–2028, será composto por Antonio Mondelli Júnior, Francisco Aparecido Barros e Paulo Roberto Martinello. Os suplentes serão Alberto Farha, Gonzalo Horta Perez e Fernando José Barbosa.
No Conselho Deliberativo, cuja renovação corresponde ao período de 2027 a 2032, Reinaldo César Cafeo ocupará a presidência, tendo Benedito Luiz da Silva como vice-presidente e Tony Tobias como secretário.
Também integram o Conselho Deliberativo, como titulares, Alberto Dabus, Camila Martins Previdello Vasques, Diógenes Targa, Divaldo Degli Esposti, Primo Alexandre Mangialardo e Thamiris Araújo de Oliveira. Os suplentes serão Francisco Alberto Franco Bernardis e Giasone Albuquerque Cândia.
Uma história de representatividade
Ao longo de suas nove décadas e meia de existência, a ACIB tem participado de importantes momentos da história econômica de Bauru, reunindo empresários, lideranças e representantes de diferentes segmentos produtivos.
A eleição realizada nesta quarta-feira integra o processo estatutário de renovação dos órgãos dirigentes da instituição, que segue desenvolvendo suas atividades e iniciativas de representação empresarial.
Com a nova composição definida, a associação inicia o período de transição administrativa, mantendo o funcionamento regular de suas atividades sob a presidência de Paulo Roberto Martinello Júnior até a posse da gestão 2027–2028.