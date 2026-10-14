Pirajuí - O atleta de rugby surdo Iago Julioli, morador de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), precisa de ajuda para realizar o sonho de representar o Brasil na Copa do Mundo de Rugby para Surdos, que será disputada de 31 de outubro a 3 de novembro, em Tóquio, no Japão. Convocado para integrar a Seleção Barbarians Deaf Rugby, ele já conseguiu levantar recursos para viabilizar a viagem, mas ainda precisa arrecadar R$ 3.275,00 para custear a alimentação durante a competição.

Esta será a segunda experiência internacional de Iago, que já representou o Brasil em um torneio na Argentina. Agora, ele mobiliza amigos e a comunidade para completar o valor necessário e participar do Mundial, que reúne atletas surdos de diferentes países e promove a inclusão por meio do esporte.

“O rugby me ensinou a superar barreiras, e agora enfrento o maior desafio: levar o Brasil ao Japão. Cada treino me preparou para este momento, mas preciso de ajuda para tornar isso realidade. Mais do que uma doação, estou pedindo parceria. Não importa o valor, sua contribuição me coloca um passo mais próximo do Japão”, afirma o atleta.

Como ajudar