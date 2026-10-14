A Unimed Bauru promoveu, nesta quarta (14), uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças para 140 alunos do Projeto Seara de Luz, localizado no Ferradura Mirim, em Bauru. A instituição abriga o Programa Félix, iniciativa da cooperativa que oferece aulas gratuitas de informática para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.

Coordenada pela equipe de Sistema de Gestão Integrada (SGI), a programação contou com atividades recreativas divididas em dois turnos. As comemorações também se estendem, ao longo da semana, aos projetos parceiros Caná, Girassol, Crescer e Casa da Esperança.

Fotos: Lucas DiFlora