Bauru se prepara para uma noite de música, performances e muita diversão. No próximo dia 24 de outubro (sábado), a House Club recebe o Baile da Meia-Noite, evento inspirado no Halloween que promete movimentar a cena noturna da cidade com atrações nacionais e regionais.

O grande destaque da festa será Dallas de Vil, drag queen e DJ que ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada do reality show Drag Race Brasil, em 2023. Conhecida por sua personalidade marcante, performances e identidade artística, Dallas chega a Bauru como uma das atrações mais aguardadas da noite.

A programação também reúne DJs conhecidos do público do Centro-Oeste Paulista. Entre os confirmados está o DNA DJs, projeto com mais de 14 anos de história, consolidado na noite de Marília e com forte presença em eventos de Bauru e região.