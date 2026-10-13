Bauru se prepara para uma noite de música, performances e muita diversão. No próximo dia 24 de outubro (sábado), a House Club recebe o Baile da Meia-Noite, evento inspirado no Halloween que promete movimentar a cena noturna da cidade com atrações nacionais e regionais.
O grande destaque da festa será Dallas de Vil, drag queen e DJ que ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada do reality show Drag Race Brasil, em 2023. Conhecida por sua personalidade marcante, performances e identidade artística, Dallas chega a Bauru como uma das atrações mais aguardadas da noite.
A programação também reúne DJs conhecidos do público do Centro-Oeste Paulista. Entre os confirmados está o DNA DJs, projeto com mais de 14 anos de história, consolidado na noite de Marília e com forte presença em eventos de Bauru e região.
Outra atração é o DJ Gui Rafael, natural de Tupã e com trajetória marcada por apresentações em festas e eventos de Marília. Representando Bauru, o DJ Pabllo também integra o line-up, ao lado do DJ Rapha Yeon, diretamente de São Manuel.
Com uma proposta que mistura música, diversidade e entretenimento, o Baile da Meia-Noite terá ambientação temática de Halloween, performances e surpresas preparadas para proporcionar uma experiência especial ao público.
A festa também marca a estreia da Plug! Rolês e Eventos, nova produtora que chega ao mercado com a proposta de movimentar o entretenimento em Bauru e região, em parceria com a House Club.
Os ingressos estão disponíveis por lotes em: www.norunticket.com.br
O evento conta com apoio e patrocínio do JCNET, Hotel Nacional Inn, Pizzaria Borda & Lenha, Old West Premium Burgers, Onde Ir em Bauru e Instituto Markinho Souza.
SERVIÇO
Evento: Baile da Meia-Noite
Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
Local: House Club – Av. Nações Unidas, 20-10, Bauru
Atrações: Dallas de Vil, DNA DJs, DJ Gui Rafael, DJ Pabllo Victor e DJ Rapha Yeon
Realização: Plug! Rolês e Eventos e House Club.