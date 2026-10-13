A peça teatral “Desvestida”, exercício dramatúrgico livremente inspirado na obra “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, será apresentada em Bauru neste sábado (17) e domingo (18), na Casa do Circo, no Jardim Terra Branca. O espetáculo propõe uma reflexão sobre as violências que atravessam a vida das ulheres e as estruturas sociais que influenciam seus desejos, escolhas e relações.
Na trama, Lara mergulha em um universo no qual memória, desejo, alucinação e realidade se confundem. Ao revisitar fragmentos de sua história, a personagem se depara com marcas de violências que afetam seu corpo, seus afetos e suas decisões. A narrativa parte de experiências individuais para abordar questões mais amplas, como o patriarcado e as relações de poder que determinam quem pode falar, desejar e escolher.
O texto, a direção e a sonoplastia são assinados por Julio Zaicoski. A equipe conta ainda com Galezya nos adereços e Thiago Neves na iluminação. O elenco é formado por Alan Ospedal, Ana Paula Mereu, Camila Freitas, Mariana Camargo, Mônica Mishima, Nicholas Bertoloni, Renata Di Donato, Vilma Rodrigues e Vitor Tonsig.
Segundo Zaicoski, a montagem utiliza a obra de Nelson Rodrigues como ponto de partida para discutir questões que permanecem presentes na sociedade brasileira. A proposta, afirma o diretor, não é atualizar o texto original, mas colocá-lo em diálogo com as inquietações de seu próprio tempo. “Em Desvestida, encontro na obra de Nelson Rodrigues ferramentas para pensar o Brasil de hoje e lançar um olhar sobre as relações, os desejos e as violências que ainda atravessam nossa sociedade”, explica. O espetáculo tem apoio do Curso Livre de Teatro Mariana Camargo, do Reviva Bauru e da Barbearia Roots Bauru.
SERVIÇO
Espetáculo: Desvestida
Datas e horários: 17 de outubro, às 20h; e 18 de outubro, às 19h.
Local: Casa do Circo, Rua Bolívia, 5-43, Jardim Terra Branca, em Bauru.
Ingressos: disponíveis pela plataforma Lets Events. O acesso ao link de compra é feito pela bio do Instagram do Laboratório ET, no perfil @laboratorio.et.