A peça teatral “Desvestida”, exercício dramatúrgico livremente inspirado na obra “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, será apresentada em Bauru neste sábado (17) e domingo (18), na Casa do Circo, no Jardim Terra Branca. O espetáculo propõe uma reflexão sobre as violências que atravessam a vida das ulheres e as estruturas sociais que influenciam seus desejos, escolhas e relações.

Na trama, Lara mergulha em um universo no qual memória, desejo, alucinação e realidade se confundem. Ao revisitar fragmentos de sua história, a personagem se depara com marcas de violências que afetam seu corpo, seus afetos e suas decisões. A narrativa parte de experiências individuais para abordar questões mais amplas, como o patriarcado e as relações de poder que determinam quem pode falar, desejar e escolher.

O texto, a direção e a sonoplastia são assinados por Julio Zaicoski. A equipe conta ainda com Galezya nos adereços e Thiago Neves na iluminação. O elenco é formado por Alan Ospedal, Ana Paula Mereu, Camila Freitas, Mariana Camargo, Mônica Mishima, Nicholas Bertoloni, Renata Di Donato, Vilma Rodrigues e Vitor Tonsig.