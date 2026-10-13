O crime que revoltou moradores de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) e está mobilizando protesto na cidade, após o cão Sabonete ter sido morto a tiros por um munícipe, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (13), com a identificação formal do autor, de 46 anos. Foram apreendidos na casa dele o revólver, munições e um facão que vão integrar o inquérito da Polícia Civil. O indivíduo responderá em liberdade.

Conforme o JC/JCNET vem noticiando, o cachorro Sabonete morreu após ser baleado na sexta-feira (9). O animal de estimação chegou a ser socorrido pelo tutor, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O projétil de calibre .38 atingiu a coluna do animal, provocando lesão grave e comprometendo os movimentos do cachorro, causando sofrimento até que ele não resistisse ao ferimento. Nesta terça, a equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Agudos identificou o homem em sua casa, na rua Fábio Leite Guimarães. Ele não teve sua identidade revelada. As demais circunstâncias serão apuradas no inquérito policial.

O crime é configurado como maus-tratos, regulamentado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Caso presencie uma situação de maus-tratos, a denúncia pode ser feita pelo telefone 190 da Polícia Militar. Defensores da causa animal marcaram um ato de protesto para sábado (17), às 11h, em frente a Praça Tiradentes, no Centro de Agudos.