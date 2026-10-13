Em um mercado cada vez mais competitivo e conectado, a transformação digital deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade de sobrevivência para o comércio local. Com o objetivo de capacitar os empresários da cidade e da região, o Sincomercio Bauru, em parceria com o Senac Bauru, promove neste dia 15 de outubro de 2026 (quinta-feira), às 18h30, o workshop gratuito "Comerciante de Bauru: Aprenda a vender mais usando as redes sociais, vídeos e IA".
O evento faz parte do Programa de Workshops para Produtividade do Comércio Varejista e será realizado no Auditório do Sincomércio. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir a participação de forma antecipada. Sob o alerta de que "seu concorrente já faz isso", o encontro abordará de forma prática como utilizar ferramentas digitais modernas para otimizar o atendimento, divulgar produtos com eficiência e reverter a presença digital em faturamento real.
A atividade será conduzida por Ana Carolina Pacheco, especialista em marketing, redes sociais, produção de conteúdo e Inteligência Artificial. A proposta é desmistificar o uso da IA e dos vídeos curtos, mostrando como pequenas e médias empresas podem adotar essas tecnologias no dia a dia sem a necessidade de grandes investimentos.
Além do aprendizado imediato na noite do evento, os comerciantes participantes terão uma vantagem exclusiva: a abertura de inscrições para outros cinco cursos práticos gratuitos. Essas formações complementares foram desenhadas para aprofundar o entendimento sobre as ferramentas tecnológicas que estão transformando o varejo atual.
Serviço
• Evento: Workshop Gratuito "Comerciante de Bauru: Aprenda a vender mais usando as redes sociais, vídeos e IA"
• Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)
• Horário: 18h30
• Local: Auditório do Sincomércio Bauru (Inscrições obrigatórias devido às vagas limitadas)
• Inscrições: Podem ser realizadas diretamente pelo site oficial do sindicato, através do link sincomerciobauru.com.br/workshop-ia-15102026/