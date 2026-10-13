Em um mercado cada vez mais competitivo e conectado, a transformação digital deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade de sobrevivência para o comércio local. Com o objetivo de capacitar os empresários da cidade e da região, o Sincomercio Bauru, em parceria com o Senac Bauru, promove neste dia 15 de outubro de 2026 (quinta-feira), às 18h30, o workshop gratuito "Comerciante de Bauru: Aprenda a vender mais usando as redes sociais, vídeos e IA".

O evento faz parte do Programa de Workshops para Produtividade do Comércio Varejista e será realizado no Auditório do Sincomércio. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir a participação de forma antecipada. Sob o alerta de que "seu concorrente já faz isso", o encontro abordará de forma prática como utilizar ferramentas digitais modernas para otimizar o atendimento, divulgar produtos com eficiência e reverter a presença digital em faturamento real.

A atividade será conduzida por Ana Carolina Pacheco, especialista em marketing, redes sociais, produção de conteúdo e Inteligência Artificial. A proposta é desmistificar o uso da IA e dos vídeos curtos, mostrando como pequenas e médias empresas podem adotar essas tecnologias no dia a dia sem a necessidade de grandes investimentos.