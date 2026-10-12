Thalita Berck, de 9 anos, morreu neste domingo (11), após uma vida marcada por desafios de saúde e uma história de superação que comoveu milhões de pessoas nas redes sociais. A morte foi anunciada pelo pai, que compartilhava a rotina de cuidados com a filha e as conquistas da família na rede social. Ele teve parada cardiorrespiratória e, posteriormente, morte cerebral.

Nascida em 2016, em Pirassununga, no interior de São Paulo, Thalita tinha síndrome de bridas amnióticas, condição rara que provocou graves malformações na face, no crânio e no cérebro. Logo após o parto, a família recebeu dos médicos a informação de que ela poderia sobreviver por apenas algumas horas, com expectativa de vida estimada em até nove horas.

A menina, no entanto, superou o prognóstico inicial e enfrentou uma longa jornada de internações, cirurgias, terapias e cuidados permanentes. Nos primeiros dias de vida, permaneceu internada por 16 dias em Pirassununga. Depois, foi transferida para Araras e, posteriormente, para Bauru, onde ficou hospitalizada por cerca de 90 dias. Entre os procedimentos realizados estavam a implantação de uma válvula para drenar líquido do cérebro e a colocação de uma sonda para alimentação.