Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (11) suspeito de participar de um furto em um sítio na zona rural de Piratininga. Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o proprietário da área encontrou indivíduos dentro de um barracão utilizado para guardar trator, ferramentas e outros objetos. Um dos suspeitos foi perseguido e detido pela vítima até a chegada da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h10, na Estrada Maria Domingos Veríssimo, na Vila Pacaembu, em Piratininga. O caso foi apresentado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru na madrugada desta segunda-feira (12). De acordo com o registro policial, o proprietário foi até o sítio durante a noite para verificar a situação da propriedade, que, conforme o boletim, já havia sido alvo de furto anteriormente. Ao se aproximar do barracão, ouviu barulhos e percebeu a presença de pessoas no interior do imóvel.

Ao pedir que se identificassem, os indivíduos fugiram em direção a uma cerca. O proprietário iniciou a perseguição e acionou o irmão, que também foi até o local e comunicou o caso à Polícia Militar. Durante a perseguição, a vítima conseguiu alcançar e abordar um dos suspeitos, de 40 anos. Conforme o boletim, uma sela para montaria em cavalo, avaliada pelos proprietários em aproximadamente R$ 800, havia sido retirada do local onde estava guardada e transportada por cerca de 100 metros. O objeto foi abandonado nas proximidades de uma cerca durante a fuga e recuperado.