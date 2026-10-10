As eleições gerais de 2026 deixaram uma mensagem difícil de ignorar: parte do eleitorado parece ter perdido a paciência com o velho roteiro da política tradicional. Novos nomes ganharam espaço, inclusive entre aqueles que não foram eleitos, enquanto muitos dos que sempre circularam pelo poder descobriram que mandato não vem com escritura definitiva. E, por aqui, o cenário também merece atenção. Bauru, a "cidade sem limites", continua sem representantes locais nos Legislativos estadual e federal. Limites geográficos talvez não existam, mas limite político parece existir — e ele apareceu nas urnas.

Em Lençóis Paulista, a oposição também recebeu sua dose de realidade. Não conseguiu segurar a votação expressiva que teve o candidato a deputado estadual pelo município com cerca de 49% dos votos locais. O resultado serve como um lembrete de que oposição não se sustenta apenas com discurso, memória de eleições passadas ou com os mesmos nomes de sempre. Sem renovação de base, a política envelhece — e o eleitor percebe.

A política partidária brasileira atravessa uma transformação geracional. Aos poucos, as novas gerações estão chegando ao processo decisório e se consolidando como uma parcela do eleitorado mais exigente, crítica e atenta às demandas de transformação social, econômica, ambiental e estrutural. Mas nem todos estão preparados para compreender essa mudança.