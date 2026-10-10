12 de outubro chega com romaria, missa, promessa, almoço em família e aquele pedido nacional, quase automático: "Minha Nossa Senhora, me ajuda."

E ajuda é o que não falta pedir. Saúde, emprego, dinheiro até o fim do mês, paz em casa, filho no caminho certo, chefe de bom humor e paciência para o grupo da família. Nossa Senhora Aparecida já deve ter ouvido de tudo. Talvez seja justamente por isso que combine tanto com o Brasil.

A pequena imagem encontrada por pescadores nasceu da simplicidade. Sem palco, sem marketing, sem anúncio de "vem novidade por aí". Apareceu nas águas e, séculos depois, segue presente no terço da avó, no santinho da carteira, na medalhinha do pescoço e naquele pedido baixinho feito quando a coisa aperta.