Não teve jeito, mais uma eleição encerrada e... "tudo como dantes no quartel do Abrantes". Se futuramente vamos eleger alguém para Federal ou Estadual não sei, deixo esse negócio de adivinhação para os futurólogos, o que tenho certeza é que enquanto continuarmos nessa toada de "cada um por si, Deus por todos", nem para "inspetor de quarteirão" elegeremos alguém.

Os motivos são óbvios, como dizia Chico Picadinho, "vamos por partes". A quantidade de candidatos é absurda, pessoas disputando sem a mínima chance de vencer, isso distribui os votos e impede que outros, com chances reais, nos representem em São Paulo ou Brasília. Foram 12 disputando para Federal e 10 para Deputado Estadual. Se dividirmos os votos bauruenses, como diz o caipira, "não dá nem pro fumo". O resultado vai ser sempre "zero" representantes.

Muitos podem contestar dizendo que Capitão Augusto é ou não "bauruense", mas quantos votos teve em Bauru? Apenas 4.508 votos, insuficientes até para ser vereador. Pode não ser bauruense, assim como Dani Alonso, mas a reciprocidade de ambos em verbas saindo dos seus Gabinetes chegou a 20 milhões nos últimos anos, só por isso deveriam ter muito mais votos do que tiveram, gratidão nunca é demais.