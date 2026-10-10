Em Washington, D.C., no dia 19/07/1952, um piloto de avião comercial viu um ufo registrado na tela de radar de 2 bases militares ( Andrew e Bolling).

O radar do Aeroporto Nacional de Washington também acusou o ufo. Dois caças F-94 perseguiram o objeto. Que sumiu. Os ufos retornaram em outras datas. Perseguidos, sumiram. Noutra data, Casey Pierman, piloto civil, viu ufo no mesmo local. Perseguido por caças, o ufo sumiu.

A serviço do Projeto Livro Azul da Força Aérea (registro de avistamentos de ufos) o Dr. J. A. Hynek (astrofísico) e Capitão (força aérea) Edward J. Ruppelt viram também todos os ufos supracitados. O general Stamford deu entrevista coletiva, acobertando a verdade fática. Tudo era uma ilusão de ótica. Para evitar uma histeria popular.