O segundo turno oferece ao eleitor uma oportunidade decisiva: escolher, com responsabilidade e cuidado, quem conduzirá o país. Mais do que confirmar uma preferência partidária, votar significa avaliar a capacidade de melhorar a economia, reduzir desigualdades e garantir serviços públicos dignos. A decisão deve nascer da convicção, nunca do ódio, de vantagens pessoais ou de interesses eleitoreiros.

A disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula recoloca essa responsabilidade nas mãos dos brasileiros. O avanço da direita amplia sua influência política, mas nenhuma corrente ideológica recebe das urnas autorização para governar sem limites. A confiança popular exige competência, equilíbrio e compromisso com toda a sociedade, inclusive com quem escolheu outro candidato.

Na campanha que antecede a votação de 25 de outubro, esperamos propostas claras e debates respeitosos. O cidadão precisa saber como cada candidato pretende gerar empregos, melhorar a renda, enfrentar a violência e fortalecer a saúde e a educação. A troca de ofensas empobrece a discussão e ocupa o espaço das respostas que o Brasil necessita.