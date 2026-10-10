Grande administrador público. Anuncia obras e ações que privilegiem o bem comum. Austero, respeita os recursos públicos.

Esse é o jovem governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que neste último pleito não somente foi eleito no 1º turno, como venceu por larga margem o petista Fernando Haddad, por 62,65% a 36,42% dos votos. Mas, pela confiança que o eleitor deposita na sua gestão, Tarcísio conseguiu a façanha de eleger dois senadores, como Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), que respectivamente receberam 30,59% e 29,28% dos votos, derrotando figuras públicas importantes como a senadora e ex-ministra do Planejamento Simone Tebet e ex-ministra Marina Silva.

Ou seja, Tarcísio de Freitas, depois desta vitoriosa participação na eleição deste ano, se torna um dos raros líderes políticos do País, com grande possibilidade de em 2030 ser eleito presidente do Brasil...