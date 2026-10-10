Quem leu nos jornais e sites de notícias no Brasil, ficou estarrecido; quem vivenciou o drama em Madri, Espanha - foi lá que o fato aconteceu - indignou-se. Uma idosa de 87 anos foi despejada do apartamento onde residia, não por inadimplência, mas por avareza. "Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm" (Hebreus 13:5)

A octogenária morava no imóvel há 70 anos, mediante um contrato de aluguel incialmente celebrado por seu pai, passado à mãe quando ele faleceu e por ela herdado quando a mãe também morreu. Durante essas sete décadas, o aluguel foi pago criteriosamente em dia, sem atrasos, e atualmente estava em euros o equivalente a três mil reais. A imobiliária propôs um reajuste para 15,6 mil reais, posteriormente reduzido para 9,7 mil reais, ambas alternativas incabíveis no orçamento daquela senhora, cuja única fonte de renda é a aposentadoria de 7,9 mil reais. Ante essa dificuldade, uma escritora anônima se comprometeu a bancar a diferença entre o atual valor da locação e o montante pretendido pela administradora, que recusou a proposta, numa clara demonstração de que o interesse não estava no valor em si, mas na especulação imobiliária. "Melhor é o pouco, havendo o temor do SENHOR, do que um grande tesouro onde há inquietação" (Provérbios 15:16)

Acontece que o imóvel está situado no Retiro, bairro de crescente relevância na cidade madrilenha, devido a uma combinação de localização nobre e gentrificação acelerada. Gentrificação é o fenômeno socioeconômico de transformação urbana em que uma área popular ou degradada passa por valorização e atrai investimentos. Apesar do protesto de dezenas de pessoas que chegaram a acampar defronte do edifício, o despejo foi concluído, com a aposentada sendo conduzida de maca a uma ambulância, já que tem mobilidade reduzida, e do hospital à casa de familiares, em cadeira de rodas. Tudo assistido e avalizado pela Justiça espanhola. "Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno quanto o grande" (Deuteronômio 1:17)