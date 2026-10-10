O traje da festa: a disposição interior daquele que aceita o convite de Deus

A liturgia deste 28º Domingo do Tempo Comum nos apresenta uma imagem muito bonita para falar da salvação: um banquete, uma festa preparada por Deus para todos os povos. Na Primeira Leitura (Is 25,6-10a), o profeta Isaías anuncia: "O Senhor dos exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias". (Is 25,6). A salvação é apresentada como uma grande festa, porque Deus não deseja a tristeza, a solidão ou a morte, mas quer reunir seus filhos na alegria da vida plena.

É exatamente essa imagem que Jesus utiliza no Evangelho ao contar a parábola do banquete de casamento (Mt 22,1-14). O rei prepara a festa para o casamento de seu filho e manda chamar os convidados. Porém, eles não querem participar. Alguns estão ocupados com seus campos e negócios; outros chegam até a maltratar e matar os mensageiros. Essa parábola recorda, inicialmente, a história do povo de Israel. Deus havia preparado o seu povo para a chegada do Messias. Os profetas foram enviados para anunciar a salvação, mas muitos não acolheram a mensagem. Quando chega Jesus, o Filho de Deus, muitos também o rejeitam. Diante da recusa dos primeiros convidados, o rei manda seus empregados pelas encruzilhadas e pelos caminhos para chamar todos os que encontrarem. A sala fica cheia. A mensagem é clara: o convite para a salvação é oferecido a todos. Aqueles que estavam distantes, os povos pagãos, também são chamados a participar da festa do Reino. Em Cristo, a salvação ultrapassa as fronteiras de um único povo e alcança toda a humanidade.