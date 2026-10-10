Pouco tempo após sua emancipação em 1896, Bauru já iniciava a trajetória que a transformaria na Capital do voo à vela. Foi entre pistas, hangares e oficinas que gerações de pessoas aprenderam a voar e ajudaram a escrever capítulos importantes da aviação brasileira. É nesse contexto que nasceu o Aeroclube de Bauru, instituição que atravessou décadas, formou pilotos, construiu aeronaves e transformou a cidade em referência nacional do voo à vela.

A história começa alguns anos antes da fundação do Aeroclube, em 1939. Em 1932, Bauru possuía um campo de aviação, localizado nos altos da Vila Cardia, que não atendia às exigências das grandes empresas que operavam na rota da cidade, como Sindicato Condor, Panair do Brasil e Correio Aéreo Nacional.

Por isso, em 8 de abril de 1939, foi fundado o Aeroclube de Bauru, em meio à Campanha Nacional de Aviação, iniciativa do governo federal que incentivava a construção de aeroportos, escolas de pilotos e aeroclubes. Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura adquiriu cerca de 16 hectares na atual alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, para a nova estrutura e com apoio federal. A inauguração contou com a presença do Ministro da Aeronáutica Salgado Filho (primeiro Ministro da Aeronáutica do Brasil) e do general Gutierrez da Bolívia, o que demostra a importância do local.