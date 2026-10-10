O candidato vencedor do primeiro turno ainda não nomeou o seu "posto Ipiranga". Com essa incógnita, estamos sem um indicativo da ortodoxia econômica a ser praticada pelo esperado Ministro das Finanças.

Os investidores acreditam que a renovação pode, não somente interromper o período de gastança do governo Lula, como também reestabelecer o equilíbrio fiscal. Ainda é cedo para dizer de que forma isso será feito e quem pagará a conta para melhorar a macroeconomia.

O partido de Flávio Bolsonaro (PL), elegeu 121 deputados federais, contra os 97 que tinha em 2022. No Senado, o PL de 19 cadeiras passará a ocupar 28. Somado aos partidos que aderiram à aliança da direita, o PL de Flávio terá respaldo para aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Consequência imediata.

É promessa de campanha de Flávio, se eleito, perdoar o pai a tempo do ex-presidente subir com ele a rampa do Palácio do Planalto e entregar-lhe a faixa presidencial. É possível que haja uma revisão da pena do pai, por decisão monocrática do ministro Kássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o Excelso Pretório, como os advogados gostam de dizer. Se não acontece, Flávio, uma vez eleito, assina o termo de posse na Presidência da República à 0h01 do dia 5 de janeiro, indulta o pai em seguida e estará aberto o caminho na rampa para a redenção do Jair. Bolas para o juiz da execução penal que tem que tomar ciência do processo e assinar o alvará de soltura.

A direita ganha corpo no mundo e a família Bolsonaro se fortalece no mesmo passo. Além do senador Flávio, ganhador do primeiro turno, quatro outros integrantes do clã conquistaram mandatos. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro foi eleita para o Senado, pelo Distrito Federal; Carlos ganhou uma cadeira no Senado pelo Estado de Santa Catarina; Jair Renan passa de vereador em Camboriú para deputado federal pelo mesmo Estado, o mais bolsonarista do país; o irmão do ex-presidente, Renato, foi eleito deputado federal por São Paulo. A mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, Rogéria Bolsonaro, não se elegeu para a Câmara, mas é suplente. Os filhos cuidarão de oferecer um ministério para o titular e ela haverá de ter onde sentar.