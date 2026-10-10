Já falei aqui e você, certamente, já leu em outros lugares: quem quer manter a pele firme precisa ficar de olho no colágeno.
Afinal, ele é a principal proteína estrutural da pele e funciona como uma espécie de "andaime" que dá sustentação, firmeza e resistência aos tecidos. Com o passar dos anos, nosso organismo reduz a capacidade de sintetizar essa proteína, ao mesmo tempo em que aumenta sua degradação. O resultado é uma perda gradual de densidade e organização do colágeno na derme, contribuindo para flacidez, perda de elasticidade e formação de rugas.
Por isso, o colágeno é importante não apenas para a aparência da pele, mas também para sua estrutura e função. Mas e aí, os suplementos com colágeno ajudam mesmo? A seguir, eu tiro essas e outras dúvidas que você possa ter.
Colágeno oral funciona?
De uma forma geral, a alimentação adequada fornece os aminoácidos e nutrientes necessários para a síntese de colágeno, enquanto fatores como envelhecimento e exposição solar aceleram a perda da proteína.
Os suplementos à base de colágeno podem ajudar, mas é preciso moderar as expectativas. Estudos clínicos sugerem que a ingestão de peptídeos de colágeno hidrolisado melhora discretamente a hidratação e a elasticidade da pele, sobretudo após algumas semanas de uso.
No entanto, os resultados ainda não são definitivos e estudos mais recentes questionam a qualidade das evidências disponíveis. Portanto, o colágeno oral pode ser considerado um coadjuvante, mas está longe de ser um "antienvelhecimento em cápsula". Não substitui medidas com eficácia mais bem estabelecida, como fotoproteção, alimentação adequada e tratamentos dermatológicos individualizados.
Quero salientar ainda que tomar colágeno hidrolisado por conta não é recomendado. Converse com seu médico dermatologista antes para entender as recomendações e doses para você.
Se o colágeno oral não é uma opção definitiva, o que fazer para garantir uma pele mais firme?
Fotoproteção é o primeiro passo. A exposição solar crônica acelera a degradação do colágeno e a formação de rugas. O uso diário de protetor solar de amplo espectro, com FPS 30 ou mais, é uma das medidas mais importantes para preservar a qualidade da pele e retardar o envelhecimento.
Não fumar. O cigarro acelera o envelhecimento cutâneo, prejudica a circulação e favorece a degradação do colágeno. Parar de fumar é uma das atitudes mais importantes para a saúde geral, não só da pele.
Alimentação equilibrada. Uma dieta variada, com boas fontes de proteínas, frutas, verduras, legumes e nutrientes antioxidantes, fornece os aminoácidos, vitaminas e minerais necessários para a manutenção e a síntese de colágeno. Mais do que apostar em um único suplemento, o importante é garantir um bom estado nutricional.
Cosméticos com ativos que estimulam a renovação da pele. Os retinoides, por exemplo, têm evidência para estimular a produção de colágeno e melhorar textura e linhas finas.
Tratamentos dermatológicos podem potencializar os resultados. De acordo com o grau de flacidez e as características de cada pele, podem ser indicados procedimentos como radiofrequência, ultrassom microfocado, microagulhamento e lasers, que atuam nas camadas mais profundas e estimulam a remodelação de colágeno. A radiofrequência, por exemplo, apresenta evidências de melhora de elasticidade e flacidez, embora os resultados variem conforme a tecnologia e os parâmetros utilizados.
Para casos de flacidez mais acentuada, a indicação muda. Procedimentos minimamente invasivos e, em casos selecionados, cirurgia podem proporcionar resultados mais expressivos. A escolha deve considerar idade, grau de flacidez, qualidade da pele e expectativas do paciente. Importante: não existe um procedimento único que funcione para todos.
Lembre-se, da indicação de medicamentos e produtos aos procedimentos estéticos, é essencial contar com uma ajuda médica especializada. Escolher por conta não é o melhor caminho, pois você pode fazer procedimentos pouco indicados e usar produtos que não são certos para sua pele.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027