Já falei aqui e você, certamente, já leu em outros lugares: quem quer manter a pele firme precisa ficar de olho no colágeno.

Afinal, ele é a principal proteína estrutural da pele e funciona como uma espécie de "andaime" que dá sustentação, firmeza e resistência aos tecidos. Com o passar dos anos, nosso organismo reduz a capacidade de sintetizar essa proteína, ao mesmo tempo em que aumenta sua degradação. O resultado é uma perda gradual de densidade e organização do colágeno na derme, contribuindo para flacidez, perda de elasticidade e formação de rugas.

Por isso, o colágeno é importante não apenas para a aparência da pele, mas também para sua estrutura e função. Mas e aí, os suplementos com colágeno ajudam mesmo? A seguir, eu tiro essas e outras dúvidas que você possa ter.