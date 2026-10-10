Existe uma cena bastante comum no cotidiano de muitas mulheres: um guarda-roupa lotado e, ainda assim, a sensação de que não há nada para vestir.

Em uma época em que somos constantemente expostos a tendências, referências e novas possibilidades de consumo, talvez o problema não esteja na falta de opções, mas na dificuldade de fazer escolhas com clareza.

Compramos porque gostamos de uma peça, porque vimos alguém usando, porque disseram que determinado item é indispensável. E, aos poucos, o guarda-roupa cresce sem necessariamente se tornar mais funcional.