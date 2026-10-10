11 de outubro de 2026
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MODA E BELEZA

Vestir-se também é uma questão de clareza


| Tempo de leitura: 1 min
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Existe uma cena bastante comum no cotidiano de muitas mulheres: um guarda-roupa lotado e, ainda assim, a sensação de que não há nada para vestir.

Em uma época em que somos constantemente expostos a tendências, referências e novas possibilidades de consumo, talvez o problema não esteja na falta de opções, mas na dificuldade de fazer escolhas com clareza.

Compramos porque gostamos de uma peça, porque vimos alguém usando, porque disseram que determinado item é indispensável. E, aos poucos, o guarda-roupa cresce sem necessariamente se tornar mais funcional.

A questão é que ter muitas roupas não significa ter um guarda-roupa que faça sentido.

Quando falta clareza sobre a imagem que queremos construir, é fácil procurar na próxima compra a solução para uma insatisfação que, muitas vezes, não é sobre a roupa.

Ter clareza não significa seguir regras de estilo. Significa compreender o que combina com a nossa rotina, o que nos representa e, principalmente, como queremos nos sentir quando nos vestimos.

A partir daí, as escolhas mudam. As peças começam a conversar entre si, as compras se tornam mais conscientes e vestir-se deixa de ser uma dúvida diária.

Talvez, por isso, antes de perguntar o que está faltando no guarda-roupa, seja interessante perguntar: o que está faltando de clareza nas minhas escolhas?

Porque, quando sabemos quem somos e o que queremos comunicar, deixamos de procurar respostas na próxima compra.

E começamos, finalmente, a encontrá-las em nós mesmas!

 

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