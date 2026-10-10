O IGP-DI subiu 1,50% em setembro, uma forte aceleração diante da alta de apenas 0,06% registrada em agosto. Com o resultado, o indicador acumula avanço de 3,72% no ano e de 3,80% em 12 meses. O índice mede preços em diferentes etapas da economia e, por isso, ajuda a acompanhar pressões que podem chegar às empresas e aos consumidores. É um dado importante para entender o comportamento dos preços antes que eles apareçam integralmente no varejo.

O que fez o IGP-DI subir tanto?

A aceleração do IGP-DI em setembro veio principalmente dos preços ao produtor e ao consumidor. No atacado, commodities agrícolas como soja, farelo de soja e milho pressionaram o índice, além do reajuste da gasolina. Para o consumidor, pesaram especialmente a alta da energia elétrica residencial e de alimentos in natura, como tomate e batata-inglesa. Ou seja, o resultado não veio de um único fator, mas de várias pressões simultâneas.