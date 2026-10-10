O IGP-DI subiu 1,50% em setembro, uma forte aceleração diante da alta de apenas 0,06% registrada em agosto. Com o resultado, o indicador acumula avanço de 3,72% no ano e de 3,80% em 12 meses. O índice mede preços em diferentes etapas da economia e, por isso, ajuda a acompanhar pressões que podem chegar às empresas e aos consumidores. É um dado importante para entender o comportamento dos preços antes que eles apareçam integralmente no varejo.
O que fez o IGP-DI subir tanto?
A aceleração do IGP-DI em setembro veio principalmente dos preços ao produtor e ao consumidor. No atacado, commodities agrícolas como soja, farelo de soja e milho pressionaram o índice, além do reajuste da gasolina. Para o consumidor, pesaram especialmente a alta da energia elétrica residencial e de alimentos in natura, como tomate e batata-inglesa. Ou seja, o resultado não veio de um único fator, mas de várias pressões simultâneas.
Inflação mais alta, juros não caem
Se o que foi captado pelo IGP-DI chegar ao IPCA, e deve chegar, dificilmente o Banco Central irá reduzir a taxa de juros na magnitude desejada e necessária. Além da inflação também é entrave para queda dos juros, a atual política fiscal. Uma mudança de modelo econômico pode trazer um alento, mas isso só saberemos após as eleições de 25 de outubro.
Aluguel também entra no radar
Outro indicador divulgado hoje pela FGV foi o IVAR, que mede a variação dos aluguéis residenciais. O índice subiu 0,28% em setembro e acumula alta de 5,08% em 12 meses. O indicador ajuda a acompanhar um componente importante do orçamento das famílias e complementa a leitura dos índices gerais de preços.
Exportações dão força à balança comercial
O Brasil registrou superávit comercial de US$ 7,74 bilhões em setembro, segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento. As exportações somaram US$ 34,42 bilhões, crescimento de 12,9% sobre setembro do ano passado, enquanto as importações caíram 2,4%. Petróleo, combustíveis, soja e cobre estiveram entre os produtos que ajudaram a sustentar o resultado.
Comércio exterior bate recorde em setembro
Além do superávit expressivo, setembro teve uma corrente de comércio — soma de exportações e importações — de US$ 61,09 bilhões, o maior valor já registrado para um mês de setembro. O resultado mostra a importância crescente do comércio exterior para a economia brasileira. A indústria extrativa liderou o avanço das exportações, com crescimento de 39,8% sobre setembro de 2025.
Indústria perde ritmo
A produção industrial brasileira recuou 0,6% em agosto, na comparação com julho, segundo o IBGE. O resultado interrompeu a pequena alta de 0,1% registrada no mês anterior. Considerando os últimos quatro meses, a indústria acumula perda de 3,1%, sinal de menor dinamismo no setor. O desempenho merece atenção porque a indústria tem impacto importante sobre emprego, investimentos e atividade econômica.
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