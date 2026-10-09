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CONFORTO E SAÚDE

Ampliação da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Unimed Bauru

Por Guilherme Lima | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Gravação: João Tardivo
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Lucas DiFlora
Inauguração da Ampliação da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Unimed Bauru
Inauguração da Ampliação da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Unimed Bauru

O Hospital Unimed Bauru inaugurou, nessa sexta (9), a ampliação do setor de Ginecologia e Obstetrícia. A iniciativa integra o processo de modernização da instituição e contempla novos apartamentos e melhorias na estrutura, com o objetivo de proporcionar mais conforto, qualidade e segurança no atendimento às mulheres e gestantes. Durante a cerimônia, a Diretoria da Unimed Bauru apresentou as novas instalações e destacou a importância da ampliação para o aprimoramento da assistência oferecida pelo hospital.

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