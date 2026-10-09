O Hospital Unimed Bauru inaugurou, nessa sexta (9), a ampliação do setor de Ginecologia e Obstetrícia. A iniciativa integra o processo de modernização da instituição e contempla novos apartamentos e melhorias na estrutura, com o objetivo de proporcionar mais conforto, qualidade e segurança no atendimento às mulheres e gestantes. Durante a cerimônia, a Diretoria da Unimed Bauru apresentou as novas instalações e destacou a importância da ampliação para o aprimoramento da assistência oferecida pelo hospital.