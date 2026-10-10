Um bandido travestido de cientista publicou um artigo falso em que afirmou que a vacina do sarampo provocava autismo. Alegava uma ligação entre a vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola com o autismo, sendo publicado em 1998 na prestigiosa revista médica britânica The Lancet.

O pseudocientista Andrew Wakefield teve seu registro médico cassado, pois provou-se que os dados das 12 crianças foram manipulados e falsificados para favorecer esta conclusão já que havia recebido financiamento de advogados destas famílias que pretendiam processar os fabricantes de vacinas e enriquecerem facilmente.

Em 2010, The Lancet cancelou o artigo integralmente, declarando que as alegações eram falsas. Centenas de estudos globais com milhões de crianças já tinham demonstrados que não existe nenhuma relação entre a vacina do sarampo e o autismo.