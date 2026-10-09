A tributação mínima das altas rendas, criada pela Lei 15.270/2025, parte de uma intenção: aumentar a progressividade do Imposto de Renda. Acima de R$ 600 mil anuais, a alíquota mínima cresce até 10% para rendas de R$ 1,2 milhão ou mais.

Minha crítica é econômica, não jurídica.

O problema surge quando o sistema procura atingir essa alíquota mínima incluindo rendimentos que receberam tratamento tributário favorecido. Uma isenção não deveria ser vista apenas como dinheiro que o Estado deixou de arrecadar. Muitas vezes ela é instrumento de política econômica.