A 3.ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores transformou em rés seis pessoas denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por envolvimento em esquema de fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos em Bauru. Com o recebimento da denúncia, ocorrido nesta quarta-feira (7), os investigados na Operação Cavalo de Troia responderão por organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, contratação direta ilegal e crimes de corrupção ativa e passiva. A denúncia também descreve a prática de falsidades documentais utilizadas para conferir aparência de legalidade aos atos irregulares.

Viraram réus os ex-secretários municipais Cilene Bordezan (Meio Ambiente), Vitor João de Freitas Costa (Negócios Jurídicos), Sara Moura de Jesus (secretária-adjunta do Meio Ambiente), o CEO da Estre Ambiental Hamilton Libório Agle; a funcionária da Estre Talita de Andrade Soares Chieregatti e o consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) Mario Luiz Silverio, que está foragido.

Segundo a denúncia, a organização criminosa atuou ao menos desde meados de 2024 até setembro de 2026, e era formada por agentes públicos e particulares. O objetivo era obter vantagens patrimoniais mediante a captura fraudulenta de procedimentos licitatórios, contratações públicas e projetos de concessão de grande porte. No caso de Bauru, o grupo agiu na concessão dos serviços de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos (lixo), estimada em mais de R$ 5 bilhões, como oportunidade para implementar o esquema.