O primeiro turno das eleições gerais brasileiras produziu um movimento que vai além da simples definição dos candidatos que seguem na disputa pela Presidência da República. A nova composição desenhada para o Congresso Nacional, especialmente para o Senado Federal, reforçou a presença de forças políticas conservadoras e passou a influenciar imediatamente as expectativas dos agentes econômicos.

A reação positiva observada no mercado pode ser interpretada, nesse contexto, menos como uma manifestação de preferência partidária e mais como uma *reprecificação das expectativas para os próximos anos*.

Mercados financeiros trabalham essencialmente com antecipações. O preço das ações, a cotação do dólar e as taxas de juros incorporam permanentemente projeções sobre inflação, crescimento, situação fiscal, segurança jurídica e condução da política econômica. Quando eleições alteram a probabilidade atribuída pelos investidores a diferentes cenários, os preços dos ativos também se ajustam.