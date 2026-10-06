O Esporte Clube Noroeste informou, nesta quarta-feira (6), o desligamento de cinco profissionais da comissão técnica. De acordo com nota divulgada pelo clube, deixam suas funções Wagner Santos, técnico interino; Marcelo Santos, auxiliar técnico; Rafael Mantovani, analista; Fabio Antunes, treinador de goleiros; e Thiago Resende, preparador físico.

Segundo o Noroeste, a decisão foi tomada pela diretoria após avaliações e faz parte do processo de reestruturação e reformulação do Departamento de Futebol. A medida tem como objetivo o planejamento e a preparação do clube para a temporada de 2027.