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REESTRUTURAÇÃO

Noroeste anuncia desligamento de 5 profissionais da comissão

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Priscila Medeiros
Vaguinho, que ocupava o cargo de técnico interino, foi um dos profissionais desligados pelo Noroeste
Vaguinho, que ocupava o cargo de técnico interino, foi um dos profissionais desligados pelo Noroeste

O Esporte Clube Noroeste informou, nesta quarta-feira (6), o desligamento de cinco profissionais da comissão técnica. De acordo com nota divulgada pelo clube, deixam suas funções Wagner Santos, técnico interino; Marcelo Santos, auxiliar técnico; Rafael Mantovani, analista; Fabio Antunes, treinador de goleiros; e Thiago Resende, preparador físico.

Segundo o Noroeste, a decisão foi tomada pela diretoria após avaliações e faz parte do processo de reestruturação e reformulação do Departamento de Futebol. A medida tem como objetivo o planejamento e a preparação do clube para a temporada de 2027.

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