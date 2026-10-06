O Impostômetro atingiu a marca de R$ 3 trilhões em tributos pagos pelos brasileiros no dia 28 de setembro de 2026, nove dias antes do registrado em 2025. O dado reforça uma tendência de antecipação da marca e reacende o debate sobre o peso da tributação no País.

Em 2025, os mesmos R$ 3 trilhões haviam sido alcançados em 7 de outubro, 25 dias antes de 2024, quando o montante foi registrado em 1º de novembro. A sequência mostra que o volume contabilizado pelo Impostômetro vem atingindo esse patamar cada vez mais cedo. Criado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o Impostômetro estima, em tempo real, o volume de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros à União, aos Estados e aos municípios.

Segundo análise da própria ACSP, a evolução da arrecadação está relacionada a uma combinação de fatores, entre eles o comportamento da atividade econômica, a inflação — considerando o peso dos tributos incidentes sobre o consumo — e mudanças na tributação.