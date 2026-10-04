Uma linha de instabilidade que avança rapidamente pelo Interior paulista atinge Bauru e municípios vizinhos neste domingo (4). O fenômeno traz chuva volumosa em curto espaço de tempo, rajadas severas de vento e episódios isolados de queda de granizo, mudando drasticamente as condições do tempo na região.
O avanço rápido desse sistema já vinha provocando episódios de chuva intensa e fortes ventanias no oeste paulista e em áreas vizinhas, como as regiões de Marília e Araçatuba, antes de cruzar o Centro do Estado.
A Defesa Civil reforçou os avisos para Bauru devido ao alto risco de alagamentos urbanos e quedas de árvores motivadas pela força dos ventos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já havia emitido um aviso de perigo potencial de tempestade válido para o fim de semana. O monitoramento aponta o seguinte cenário para o município e áreas próximas:
• Ventos intensos: Rajadas que podem alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.
• Queda de granizo: Risco para a ocorrência localizada de chuva de pedra.
• Acumulados de chuva: Previsão de pancadas fortes acompanhadas de descargas elétricas.
Orientações à população
As autoridades recomendam que os moradores adotem medidas imediatas de segurança enquanto durar o temporal:
• Evite áreas alagadas: Não tente atravessar enxurradas ou pontos historicamente vulneráveis a inundações na cidade (como trechos baixos da avenida Nações Unidas).
• Procure abrigo seguro: Não permaneça debaixo de árvores ou de coberturas metálicas frágeis devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
• Atenção no trânsito: Motoristas devem redobrar o cuidado com a pista molhada e a visibilidade reduzida pela intensidade da chuva.
Os órgãos de monitoramento seguem acompanhando a evolução dos núcleos de chuva pelo satélite e radares meteorológicos regionais.