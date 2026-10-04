Uma linha de instabilidade que avança rapidamente pelo Interior paulista atinge Bauru e municípios vizinhos neste domingo (4). O fenômeno traz chuva volumosa em curto espaço de tempo, rajadas severas de vento e episódios isolados de queda de granizo, mudando drasticamente as condições do tempo na região.

O avanço rápido desse sistema já vinha provocando episódios de chuva intensa e fortes ventanias no oeste paulista e em áreas vizinhas, como as regiões de Marília e Araçatuba, antes de cruzar o Centro do Estado.

A Defesa Civil reforçou os avisos para Bauru devido ao alto risco de alagamentos urbanos e quedas de árvores motivadas pela força dos ventos.