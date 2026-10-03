Como foi incrível ler o livro “Galileu e os negadores da Ciência” de Mario Livio, que viveu entre 1564 e l642 com um bando de negacionistas, tal como os cientistas de hoje. São governantes, empresários e religiosos ignorantes que negam aquecimento global, vacinas e lembram a tragédia da cloroquina, ivermectina e azitromicina no tratamento da Covid 19.

Ao pesquisar desde muito cedo a “pré-maxila” com publicações e uma tese com 1138 crânios humanos, incluídos fetos, crianças e idosos, junto com Mariana Trevisan na Pós-graduação da FORP-USP em Ribeirão Preto, sempre sentia uma curiosidade adicional, especialmente depois que vi o envolvimento de Goethe, a maior intelectualidade da nação alemã, no seu processo de descobrimento.

POR QUE E COMO FOI?