Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas para definir os rumos políticos do país e dos estados. Para além dos debates partidários, o pleito tem impacto direto na economia do dia a dia. As escolhas nas urnas influenciam a gestão das contas públicas, a confiança de investidores e os rumos da inflação e dos juros. Entender as propostas para o orçamento e a geração de empregos ajuda o eleitor a decidir com foco no desenvolvimento local e na estabilidade da renda.

A resposta dos mercados e o planejamento pessoal

Períodos eleitorais costumam trazer instabilidade temporária ao mercado financeiro, com oscilações na bolsa de valores, no dólar e nas expectativas de juros. As primeiras sinalizações dos eleitos para a responsabilidade fiscal e reformas serão decisivas para acalmar os preços e definir o apetite de novos investimentos. Para as famílias e pequenos negócios, a regra de ouro neste momento é evitar decisões financeiras precipitadas e focar na proteção do orçamento.