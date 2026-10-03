Você já segurou um objeto nas mãos e, antes mesmo de decidir onde guardá-lo, foi levado para outro tempo?
Uma fotografia, uma carta, uma peça de roupa, um objeto que pertenceu a alguém querido… Algumas coisas parecem guardar muito mais do que matéria. Guardam vozes, encontros, lugares, pessoas e versões de nós mesmos que não queremos esquecer.
Por isso, quando falamos em organização, existe uma delicada fronteira entre desapegar e preservar.
Organizar não significa transformar a casa em um espaço impessoal, onde tudo o que não tem uso imediato precisa partir. Há objetos que talvez não tenham uma função prática, mas possuem uma função afetiva. E isso também merece ser respeitado.
O segredo está em distinguir o que guardamos porque amamos daquilo que mantemos apenas porque não conseguimos decidir.
As memórias, quando verdadeiramente importantes, não precisam estar espalhadas pela casa para permanecerem vivas. Podem ser reunidas, categorizadas e acondicionadas de maneira cuidadosa, em caixas, álbuns ou espaços especialmente destinados a elas. Assim, preservamos a história sem permitir que ela ocupe desnecessariamente todos os espaços do presente.
Gosto de pensar que organizar memórias é uma forma de cuidar do tempo.
É escolher aquilo que merece continuar conosco e encontrar uma maneira de preservá-lo para que possa ser revisitado quando quisermos. Uma fotografia protegida, uma carta bem acondicionada, uma lembrança identificada… Pequenos cuidados que prolongam a vida das coisas e, de certa maneira, também das histórias que elas carregam.
E há algo muito bonito nesse processo: não precisamos escolher entre uma casa organizada e uma casa cheia de significado. É perfeitamente possível ter as duas.
Uma casa não precisa apagar suas histórias para encontrar equilíbrio. Pelo contrário. Quando os afetos têm lugar, eles deixam de competir com a rotina e passam a fazer parte dela de uma maneira mais harmoniosa.
Porque algumas coisas não permanecem conosco pelo que são.
Permanecem pelo que nos fazem sentir.
E talvez essa seja uma das formas mais bonitas de organizar: criar espaço para o presente sem fechar as portas para aquilo que nos trouxe até aqui.
Abençoada semana!