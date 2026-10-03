Você já segurou um objeto nas mãos e, antes mesmo de decidir onde guardá-lo, foi levado para outro tempo?

Uma fotografia, uma carta, uma peça de roupa, um objeto que pertenceu a alguém querido… Algumas coisas parecem guardar muito mais do que matéria. Guardam vozes, encontros, lugares, pessoas e versões de nós mesmos que não queremos esquecer.

Por isso, quando falamos em organização, existe uma delicada fronteira entre desapegar e preservar.