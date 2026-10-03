Se sua pele está manchada, tratamentos a laser são os mais recomendados. Caso seja a papada ou flacidez que anda incomodando, o ultrassom microfocado tem efeito lifting, sem cirurgia. É acne ou vermelhidão? As luzes de LED são o melhor caminho.

A verdade é que são várias possibilidades na medicina estética para deixar sua pele mais bonita e saudável. Na coluna de hoje, você entende sobre laser, LED e ultrassom microfocado. Confira!

1. LASER