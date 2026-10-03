Se sua pele está manchada, tratamentos a laser são os mais recomendados. Caso seja a papada ou flacidez que anda incomodando, o ultrassom microfocado tem efeito lifting, sem cirurgia. É acne ou vermelhidão? As luzes de LED são o melhor caminho.
A verdade é que são várias possibilidades na medicina estética para deixar sua pele mais bonita e saudável. Na coluna de hoje, você entende sobre laser, LED e ultrassom microfocado. Confira!
1. LASER
O laser é uma tecnologia que utiliza feixes de luz altamente concentrados para atingir estruturas específicas da pele de forma precisa. Dependendo do tipo de laser, ele pode atuar nas camadas superficiais ou mais profundas, promovendo renovação celular, estimulando a produção de colágeno ou tratando alterações de pigmentação e vasos sanguíneos.
Para quais condições de pele é indicado:
Manchas na pele;
Cicatrizes de acne;
Rugas e linhas finas;
Flacidez leve;
Poros dilatados;
Vermelhidão e vasos aparentes;
Remoção de pelos e tatuagens (em lasers específicos).
O principal diferencial do laser é sua alta precisão. Existem diferentes tipos de equipamentos, permitindo tratamentos personalizados conforme a necessidade de cada paciente. Os resultados costumam ser progressivos e, em muitos casos, perceptíveis desde as primeiras sessões.
Quantas sessões são recomendadas?
O número de sessões varia conforme o objetivo do tratamento e a tecnologia utilizada. Em média, são indicadas de 3 a 6 sessões, com intervalos definidos pelo dermatologista. Alguns tratamentos específicos podem exigir apenas uma sessão, enquanto outros necessitam de manutenção periódica.
2. LED
A terapia com LED utiliza luzes de diferentes comprimentos de onda para estimular processos biológicos naturais da pele, sem gerar calor ou causar lesões. É um tratamento não invasivo, confortável e que auxilia na recuperação e no equilíbrio da pele.
Para quais condições de pele é indicado:
Acne e inflamações;
Cicatrização da pele;
Vermelhidão e sensibilidade;
Estímulo ao colágeno;
Recuperação após procedimentos estéticos;
Melhora da luminosidade e qualidade da pele.
O LED é uma tecnologia segura, indolor e que não exige tempo de recuperação. Cada cor de luz possui uma finalidade específica, permitindo tratamentos direcionados para diferentes necessidades da pele. Também pode potencializar os resultados de outros procedimentos dermatológicos.
Quantas sessões são recomendadas?
Entre 6 e 10 sessões, realizadas uma ou duas vezes por semana, embora o protocolo possa variar conforme a indicação do médico e a resposta individual do paciente.
3. ULTRASSOM MICROFOCADO
O ultrassom microfocado é uma tecnologia que utiliza ondas de ultrassom focalizadas para atingir camadas profundas da pele, promovendo pontos de coagulação térmica que estimulam intensamente a produção de colágeno e elastina, sem danificar a superfície cutânea.
Para quais condições de pele é indicado:
Flacidez facial e corporal;
Perda do contorno da face;
Papada;
Rugas e linhas de expressão;
Lifting facial não cirúrgico;
Rejuvenescimento da pele.
Seu maior diferencial é atuar nas camadas mais profundas da pele, inclusive no sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS), estrutura também abordada no lifting cirúrgico. Dessa forma, proporciona efeito de firmeza e sustentação de maneira não invasiva, com resultados que evoluem ao longo dos meses.
Quantas sessões são recomendadas?
Na maioria dos casos, uma única sessão por ano já proporciona excelentes resultados. Dependendo do grau de flacidez, idade do paciente e objetivos do tratamento, o dermatologista pode recomendar sessões complementares ou um plano de manutenção personalizado.
Lembrando que a melhor pessoa para indicar qualquer tratamento estético é seu dermatologista, que tem o conhecimento para analisar melhor a sua pele. Entre as sessões, o especialista pode até indicar tratamentos complementares ou produtos tópicos para potencializar os resultados, ok?
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027