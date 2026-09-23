Estudantes do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP) decidiram entrar em greve nesta quarta-feira (23), dois dias depois de uma mobilização que levou alunos às ruas do câmpus para cobrar melhorias na formação médica e maior participação nas decisões da graduação. A paralisação foi aprovada por 85,4% dos 226 estudantes que participaram da Assembleia Geral Extraordinária e, inicialmente, envolve os alunos do 1º ao 4º ano.

A decisão ocorre após uma tentativa de reunião entre representantes dos estudantes e integrantes da direção da FMBRU, realizada depois da manifestação de segunda-feira (21). Segundo a Comissão de Organização da Greve, o encontro acabou frustrando a expectativa dos alunos de estabelecer uma mesa efetiva de negociação. A mobilização iniciada na segunda-feira havia sido organizada pelos estudantes de todos os anos da graduação.

Na ocasião, eles reivindicaram mais diálogo, transparência e participação estudantil, além de mudanças nas condições de ensino, internato, estágios, preceptoria e infraestrutura. A direção da faculdade afirmou, em nota divulgada após o ato, que as atividades acadêmicas continuavam normalmente e que a manifestação era uma iniciativa organizada pelos alunos, não representando uma paralisação da faculdade. O Hospital das Clínicas de Bauru informou que o atendimento aos pacientes não havia sido afetado (Leia a nota completa ao final).