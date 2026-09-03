A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, informa que realizará no dia 27 de setembro, a partir das 16h, o Projeto Vitória Rock 2026. O festival terá quatro bandas regionais e a banda Cachorro Grande, no anfiteatro do Parque Vitória Régia. As apresentações são gratuitas, em um dos festivais de rock mais tradicionais da região de Bauru.
O Vitória Rock terá como atrações as bandas Nightfall, Sociopata, Danger e Calibrados, que foram selecionadas por edital da Secretaria de Cultura. A banda Cachorro Grande é a atração de encerramento. Formada em Porto Alegre, a banda fez sucesso na década de 2000. Os gaúchos voltaram a se apresentar neste ano com sua formação clássica.
PROGRAMAÇÃO
Vitória Rock
Dia 27/09 (domingo)
16h – Nightfall – Nightwish Tribute
17h – Sociopara
18h – Danger
19h – Calibrados
20h – Cachorro Grande