A cidade de Bauru receberá no começo de setembro um dos eventos beneficentes mais aguardados da região: a 12ª Edição do Rock’n Hope, no Villaggio Mall Center. Unindo música ao vivo e solidariedade, o festival promete três dias intensos de muito rock'n'roll com um line-up repleto de bandas regionais em prol de uma causa nobre.

O evento acontece na semana que vem e contará com as seguintes apresentações:

04/09 (sexta-feira): Kozmic Blues, Reator 014 e Dri Santana.

05/09 (sábado): Devil's Deal, Taxi Groovie e Jack McFly.

06/09 (domingo): Dondin, Lex Go e Rockway.