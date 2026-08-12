A cidade de Bauru receberá no começo de setembro um dos eventos beneficentes mais aguardados da região: a 12ª Edição do Rock’n Hope, no Villaggio Mall Center. Unindo música ao vivo e solidariedade, o festival promete três dias intensos de muito rock'n'roll com um line-up repleto de bandas regionais em prol de uma causa nobre.
O evento acontece na semana que vem e contará com as seguintes apresentações:
04/09 (sexta-feira): Kozmic Blues, Reator 014 e Dri Santana.
05/09 (sábado): Devil's Deal, Taxi Groovie e Jack McFly.
06/09 (domingo): Dondin, Lex Go e Rockway.
As reservas de mesas para o público já começaram e podem ser feitas de forma antecipada. Confira os detalhes:
Valor da mesa: R$ 80,00 (capacidade para até 4 pessoas).
Entrada solidária: Além do valor do ingresso, é obrigatória a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa no dia do evento.
Como reservar: entrar em contato diretamente pelo WhatsApp ou telefone no número (14) 99109-0269.
O Rock’n Hope conta com o apoio de grandes marcas parceiras, como os apoiadores master Amantini, R. Leal Imóveis e Shark Med, além de diversos comércios locais e apoio do JC e JCNET. Os convites são limitados e a organização orienta o público a garantir as mesas com antecedência para não perder nenhum dia de shows.