29 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ARTE E CULTURA

Espaço Paina estreia em Bauru com workshops gratuitos

da Redação
| Tempo de leitura: 5 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fotos Carol Rohwedder e Divulgação
Paina espaço independente de arte contemporânea localizado na Fazenda Paineiras na zona rural de Bauru
Paina espaço independente de arte contemporânea localizado na Fazenda Paineiras na zona rural de Bauru

Bauru recebe, a partir de setembro, um espaço dedicado à arte contemporânea. E com ele tem início o projeto "Workshops Paina - Arte Contemporânea e Ambientes Naturais", ciclo de três workshops gratuitos que reúne artistas e pesquisadores da região, convidados para explorar a relação entre criação artística e natureza. A iniciativa marca a estreia do Paina - localizado na Fazenda Paineiras, com acesso pela rodovia Bauru-Iacanga - como o mais novo espaço de arte e cultura independente na cidade, e já tem inscrições abertas para o primeiro encontro.

Contemplado pelo Chamamento Municipal de Projetos com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024, sob gestão da Secretaria de Cultura de Bauru, o projeto reúne dez horas de atividades por workshop, com 25 vagas por turma, sempre aos finais de semana. As atividades são gratuitas, incluem almoço para os participantes e contam com intérprete de Libras mediante solicitação prévia no momento da inscrição.

O projeto é idealizado e desenvolvido pela artista plástica Adriana Rocha, proprietária da Fazenda Paineiras. Consagrada no circuito artístico brasileiro, ela formou-se em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) na década de 1980. Sua produção investiga as noções de tempo e memória por meio de pinturas e desenhos. Ao longo de sua trajetória, participou de exposições coletivas e individuais, feiras e salões no Brasil e no exterior. Também é autora dos livros "Pós-Modernidade, ruptura ou revisão?" e "Vila Aparecida, o caminho de uma comunidade".

"Sempre quisemos que a Fazenda Paineiras mantivesse viva a vocação para a livre circulação de ideias, desejo que começou com a minha mãe, Adelaide Reis dos Magalhães, leitora voraz, escritora, cronista em jornais locais e amante da música. Com este projeto cultural, temos a oportunidade de transformar a propriedade em um polo de arte, estudo e produção que dialoga com o que se faz de mais relevante em arte contemporânea no país, e de colocar Bauru e a região nesse mapa", afirma Rocha.

TRÊS WORKSHOPS

"Adereços Botânicos", o primeiro workshop, acontece nos dias 5 e 6 de setembro (sábado e domingo), das 10h às 17h, sob comando da fotógrafa e artista plástica Marília Vasconcellos. As inscrições, gratuitas e abertas em 15 de agosto, seguem até 2 de setembro, pelo site www.painaartecontemporanea.com.br.

Na oficina, os participantes caminham pelo espaço da fazenda para observar plantas, flores, sementes e folhas - frescas e secas - e, a partir delas, criam sua obra de arte. Em seguida, são introduzidos à técnica de retrato botânico e realizam um ensaio fotográfico próprio em meio à natureza. Ao final, cada participante leva para casa as peças que criou.

Já o segundo workshop, "Curadoria em Arte Contemporânea e Arte e Tecnologia", ocorre nos dias 10 e 11 de outubro (sábado e domingo), das 10h às 17h, e reúne dois convidados: Marcelo Bressanin e Túlio Stafuzza. As inscrições gratuitas abrem em 14 de setembro e finalizam em 7 de outubro, também pelo mesmo site.

No sábado, Bressanin - artista conceitual dedicado à arte sonora desde 2010, com passagens por residências artísticas no Brasil, Chile e Argentina, e doutorando pelo programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, da FAAC/Unesp - apresenta um panorama da arte tecnológica contemporânea desde a década de 1970 e conduz os participantes em exercícios de curadoria.

No domingo, é a vez de Stafuzza, poeta e curador com pós-graduação em Gestão Cultural pelo Senac, autor dos livros "Livro dos Pássaros" e "Quanto de mim é uma nuvem" (Editora Urutau) e coautor de "Kena" (Editora Rima), que propõe uma investigação sobre a relação entre palavra e imagem e sobre o próprio fazer curatorial.

Encerrando o ciclo, o workshop "Conflito Humano X Natureza" acontece nos dias 21 e 22 de novembro (sábado e domingo), das 10h às 17h, com a artista Sonia Guggisberg, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, com pós-doutorado pela USP, cuja produção em videoarte investiga memória, testemunho e invisibilidade. As inscrições gratuitas abrem em 28 de outubro e terminam em 18 de novembro, pelo site do projeto.

No sábado, a programação inclui mostra de obras da artista pela manhã e, à tarde, intervenções artísticas produzidas pelos próprios participantes com câmeras de celular. No domingo, a manhã é dedicada à exibição de curtas-metragens e a uma roda de discussão, seguida à tarde por debates sobre as propostas apresentadas. "Minha pesquisa e produção sempre caminharam entre a memória, o testemunho e aquilo que insistimos em tornar invisível, seja na cidade ou na floresta. O workshop é a ocasião de os participantes experimentarem essa tensão entre o humano e a natureza não como um tema distante, mas como algo que atravessa o corpo e o olhar de cada um. A arte contemporânea tem esse poder: transformar reflexão em gesto coletivo, mesmo diante da falta de certezas do nosso tempo", pontua Guggisberg.

SERVIÇO

Evento: Projeto cultural "Workshops Paina - Arte Contemporânea e Ambientes Naturais" (atividades gratuitas, com direito a almoço e intérprete de Libras mediante solicitação): "Adereços Botânicos", com Marilia Vasconcellos: 5 e 6 de setembro - Inscrições de 15 de agosto a 2 de setembro (abertas), "Curadoria em Arte Contemporânea e Arte e Tecnologia", com Marcelo Bressanin e Túlio Stafuzza: 10 e 11 de outubro - Inscrições de 14 de setembro a 7 de outubro, "Conflito Humano X Natureza", com Sonia Guggisberg: 21 e 22 de novembro - Inscrições de 28 de outubro a 18 de novembro

Inscrições e programação completa: www.painaartecontemporanea.com.br

Local: Paina, Fazenda Paineiras, zona rural de Bauru

Endereço: Acesso pela Rodovia Cezário José de Castilho (rodovia Bauru-Iacanga), na altura do km 351,5, via estrada rural (localização da "Fazenda Paineiras" disponível no Waze)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários