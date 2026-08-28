Bauru recebe neste sábado (29), o lançamento do projeto “Diversidade na Passarela do Papel”, idealizado pela artista Amanda Marques. O evento acontece às 15h, na Casa Angá, com entrada gratuita e vagas limitadas, e terá como destaque a roda de conversa “A Diversidade na Moda para Infância e Juventude”.
Conduzido por Andressa Giacomini, o encontro contará com a participação de Amanda Marques, da Mestra em Educação Patrícia Melo e do artista multidisciplinar, diretor de arte e pesquisador Brisa (Matheus Guilherme Prudente). A proposta é reunir artistas, educadores, pais e comunidade para refletir sobre como a moda e as artes visuais podem contribuir para a formação de crianças e adolescentes, abordando temas como diversidade, identidade e expressão.
Durante o evento, também será apresentado o catálogo do projeto, que reúne quatro personagens em bonecas de papel recortáveis, criadas a partir de pesquisas da artista sobre moda, comportamento e subculturas. Com estética contemporânea, o material valoriza a diversidade racial brasileira e busca estimular criatividade, autenticidade e autoestima.
Ações realizadas durante o mês
O lançamento integra uma série de ações realizadas pelo projeto ao longo de agosto. No início do mês, foram iniciadas as distribuições gratuitas dos catálogos para instituições socioeducativas e bibliotecas de Bauru, acompanhadas de apresentações da artista aos educadores sobre as possibilidades de utilização do material em atividades pedagógicas e artísticas. O projeto também contempla uma oficina de criação de bonecas de papel para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, com 15 vagas, na qual os participantes desenvolvem seus próprios personagens, roupas e acessórios a partir do desenho e da imaginação.
O “Diversidade na Passarela do Papel” é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) 2024, com recursos do Ministério da Cultura e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. A Casa Angá fica na rua Treze de Maio, 13-45, Vila Mesquita. A entrada é gratuita, com vagas limitadas e os ingressos devem ser retirados no local até 30 minutos antes do encontro.