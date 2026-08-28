Bauru recebe neste sábado (29), o lançamento do projeto “Diversidade na Passarela do Papel”, idealizado pela artista Amanda Marques. O evento acontece às 15h, na Casa Angá, com entrada gratuita e vagas limitadas, e terá como destaque a roda de conversa “A Diversidade na Moda para Infância e Juventude”.

Conduzido por Andressa Giacomini, o encontro contará com a participação de Amanda Marques, da Mestra em Educação Patrícia Melo e do artista multidisciplinar, diretor de arte e pesquisador Brisa (Matheus Guilherme Prudente). A proposta é reunir artistas, educadores, pais e comunidade para refletir sobre como a moda e as artes visuais podem contribuir para a formação de crianças e adolescentes, abordando temas como diversidade, identidade e expressão.

Durante o evento, também será apresentado o catálogo do projeto, que reúne quatro personagens em bonecas de papel recortáveis, criadas a partir de pesquisas da artista sobre moda, comportamento e subculturas. Com estética contemporânea, o material valoriza a diversidade racial brasileira e busca estimular criatividade, autenticidade e autoestima.

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